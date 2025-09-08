«الأبيض» يحسم «ودية» البحرين بهدف



معتز الشامي (دبي)



في ختام معسكر الإعداد بدبي، انتزع منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزاً معنوياً مهماً على البحرين بهدف، في المباراة الودية، ضمن تحضيرات «الأبيض» للمرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، المقرر إقامتها في الدوحة خلال أكتوبر المقبل، لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضاً قطر وعُمان، وسجل الهدف لوان بيريرا في الدقيقة 24.

ودخل منتخبنا المباراة بتركيز عالٍ، وسيطر على مجريات اللعب منذ البداية، من خلال الانتشار الجيد والاستحواذ، فيما شكلت تحركات خيمنيز وبيريرا مصدر الخطورة الأكبر، وفي الدقيقة 24، صنع سيباستيان خيمنيز فرصة رائعة بمهارة كبيرة، وضعت لوان بيريرا في مواجهة المرمى، وأسكن الكرة بثقة داخل الشباك، مسجلاً هدف التقدم.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى كوزمين المدير الفني لـ«الأبيض» تغييراً بنزول خليفة الحمادي بدلاً من زايد سلطان، وأتيحت فرص عدة لمنتخبنا، بفضل تحركات بيريرا، وخيمنيز، ويحيى الغساني وبرونو، إلا أنها لم تُترجم إلى أهداف.

وفي الدقيقة 63، دفع كوزمين بكل من فابيو ليما، وعلي صالح، وجاستون سواريز، ومحمد عوض الله، فضلاً عن تبديلات أخرى في الدقيقة 73، بنزول إيريك دي مينيزيس، ومحمد عبدالباسط، وألفارو دي أوليفيرا، ولم تشهد باقي أحداث اللقاء تعديلاً في النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا بهدف حمل توقيع لوان بيريرا، لتكون «التجربة الدولية» محطة إيجابية في ختام معسكر دبي، ورغم غياب التجانس النسبي، مقارنة بالمباراة الماضية أمام سوريا، إلا أن التجربة أسفرت عن مكاسب مهمة على صعيد الاحتكاك الدولي، وتجهيز العناصر الجديدة قبل التصفيات الحاسمة.