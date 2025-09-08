الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الإمارات تستضيف البطولة العربية الأولى للميني فوتبول 2026

الإمارات تستضيف البطولة العربية الأولى للميني فوتبول 2026
9 سبتمبر 2025 01:20

دبي (وام)

اعتمد الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة استضافة الإمارات للنسخة الأولى من البطولة العربية لـ «الميني فوتبول» خلال أبريل 2026، ودورة تطوير الحكام في ديسمبر المقبل، إلى جانب تنظيم دورات مماثلة في كل من الكويت وليبيا العام المقبل، علاوة على إنشاء موقع إلكتروني للاتحاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للاتحاد، أمس الأول، برئاسة سعيد العاجل، عبر تقنية «الاتصال المرئي»، بحضور أشرف بن صالحة، ممثل الاتحاد الدولي، نائب رئيس الاتحاد العربي، وعادل صليبيخ، نائب الرئيس عن قارة آسيا، وطارق زكريا، نائب الرئيس عن قارة أفريقيا، والأعضاء عبد الحي علي، ويعقوب الدو، ومحمد بن عبدالله، ومفتاح محمد، ويعقوب الدشتي.
وتم استعراض التوجهات الاستراتيجية للاتحاد، ومخاطبة اتحاد الاتحادات العربية والتنسيق مع الاتحادين الأفريقي والآسيوي، وخطة العمل المرحلية لتعزيز القاعدة التأسيسية للعبة، وتوسيع دائرة المشاركة من خلال البطولات المحلية والإقليمية، وإعداد برامج تدريبية وتأهيلية للحكام والمدربين واللاعبين، بما يتوافق مع معايير الاتحاد الدولي.

الإمارات
الميني فوتبول
الكويت
ليبيا
