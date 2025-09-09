الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«سيدات النصر» يعوضن خيبة «أصدقاء رونالدو» بلقب السوبر السعودي

«سيدات النصر» يعوضن خيبة «أصدقاء رونالدو» بلقب السوبر السعودي
9 سبتمبر 2025 08:07

الرياض(د ب أ)
توج فريق النصر بلقب النسخة الأولى من كأس السوبر السعودي لكرة القدم النسائية، مساء أمس، ليعوض خيبة فريق الرجال بقيادة كريستيانو رونالدو الغائب عن البطولات منذ فترة طويلة.
وانتزع النصر اللقب بعد الفوز على نظيره أهلي جدة بهدفين دون رد على ملعب نادي الشباب بالعاصمة الرياض.
وسجل فريق النصر الهدفين في الشوط الثاني، حيث تقدم بهدف ذاتي سجلته داليا أبو لبن لاعبة الأهلي بالخطأ في مرمى فريقها بالدقيقة 46.
وأضافت البرتغالية، أندريا فاريا، الهدف الثاني في الدقيقة 94، بعد مجهود فردي وتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وشهدت المباراة الختامية حضور مدير إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والإدارية البارزة. وحصل نادي النصر على مكافأة مالية بلغت 300 ألف ريال سعودي، فيما نال الأهلي صاحب المركز الثاني 200 ألف ريال.
وحصلت كاثلين سوزا نجمة فريق النصر على جائزة أفضل لاعبة، بينما ذهبت جائزة أفضل حارسة إلى زميلتها منى عبد الرحمن.
وتفتتح منافسات الموسم الجديد من دوري كرة القدم النسائية السعودي يوم الجمعة المقبل 12 سبتمبر الجاري.

