الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الرياضة

هاري كين: التأهل للمونديال ليس مضموناً!

هاري كين: التأهل للمونديال ليس مضموناً!
9 سبتمبر 2025 08:13

لندن (د ب أ)

قال هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، إن التأهل لكأس العالم والبطولات الأخرى يتم اعتباره "أمراً مسلم به في بعض الأحيان"، وذلك قبل مواجهة صربيا بتصفيات مونديال 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فريق المدرب الألماني توماس توخيل سيتوجه إلى العاصمة الصربية بلجراد في مباراة حاسمة بالتصفيات، والتي يمكنه من خلالها زيادة فارق النقاط في ترتيب المجموعة 11 إلى ثماني نقاط عن مضيفهم في المباراة، والاقتراب من التأهل للبطولة التي تقام الصيف المقبل.
وستفتح الهزيمة التي تبدو متوقعة في ظل أجواء عدائية متوقعة في المدرجات، الباب أمام صربيا، والتي يمكنها تقليص الفارق إلى نقطتين في حال الفوز مع وجود مباراة مؤجلة لديها.
وقال قائد المنتخب الإنجليزي، والذي سيفض الشراكة مع بوبي مور قائد المنتخب سابقاً في ترتيب أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق، حيث سيحتل المركز الخامس: "أعتقد أنه من المهم في تلك المجموعة بأننا نعلم ما نحاول فعله". وأضاف: "نعلم مدى صعوبة تلك النوعية من المباريات، ونعلم بمدى الشراسة التي سنواجهها من تلك الفرق".
وتابع هاري كين : "في النهاية الأمر يتعلق بالتأهل نريد أن نكون في أميركا الصيف المقبل". وأوضح: "أحيانا الأمر يتم اعتباره مسلماً به نوعاً ما. نتوقع فحسب وجودنا هناك لكننا نعلم أن علينا العمل من أجل لذلك".

هاري كين
تصفيات كأس العالم
منتخب إنجلترا
