نوتنجهام فورست يُقيل مدربه سانتو

لندن (رويترز)

أكد نوتنجهام فورست الإنجليزي إقالة مدربه نونو إسبيريتو سانتو، بعد أن اعترف المدرب البرتغالي الشهر الماضي بانهيار علاقته مع مالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس.

وقال النادي في بيان "يؤكد نادي نوتنجهام فورست لكرة القدم أنه في أعقاب الظروف الأخيرة، تم إعفاء نونو إسبيريتو سانتو اليوم من مهام منصبه كمدرب للفريق الأول".

وقاد إسبيريتو سانتو، الذي تم تعيينه في ديسمبر 2023، فورست خلال معركة الهبوط في موسمه الأول قبل أن يتجاوز التوقعات في موسم 2024-2025.

وقضى فورست عدة أسابيع بين الأندية الثلاثة الأولى بالدوري الموسم الماضي، وأنهى الموسم في المركز السابع بعد أفضل أداء له في دوري الأضواء منذ ثلاثة عقود. وتأهل إلى الدوري الأوروبي هذا الموسم في أول مشاركة له في مسابقة أوروبية منذ 29 عاماً.

وأضاف النادي: "بصفته شخصاً لعب دوراً محورياً في نجاحنا الموسم الماضي، فسوف يحظى دائماً بمكانة خاصة في رحلتنا".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية نبأ الإقالة أمس الاثنين.

ومدد فورست عقد مدرب ولفرهامبتون واندرارز وتوتنهام هوتسبير السابق البالغ عمره 51 عاماً حتى عام 2028 في يونيو الماضي، لكن مشاكله مع ملاك النادي بدأت تظهر رغم النتائج الواعدة.

وفي مؤتمر صحفي الشهر الماضي، تناول التكهنات حول مستقبله في النادي، قائلاً إنه "لا يوجد دخان بدون نار" وأنه نادراً ما يتحدث مع ماريناكيس.

وبعد التعادل 2-2 في الدوري الممتاز مع ليستر سيتي في مايو الماضي، اقتحم قطب الشحن اليوناني ماريناكيس الملعب وتبادل الكلمات مع إسبيريتو سانتو.

وفي وقت لاحق، نفى فورست التقارير التي تحدثت عن مواجهة حادة بين الرجلين ووصفها بأنها "أخبار كاذبة".