تونس تبلغ نهائيات المونديال للمرة الـ7 وتمنح العرب البطاقة الـ3

مالابو(أ ف ب)

بلغت تونس نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة السابعة في تاريخها، بتغلبها أمس على مضيفتها غينيا الإستوائية بهدف قاتل 1-0 ضمن المجموعة الثامنة من التصفيات الأفريقية.

وأصبح "نسور قرطاج" ثاني المنتخبات الأفريقية المتأهلة بعد المغرب من المجموعة الخامسة قبل جولتين من انتهاء التصفيات، والمنتخب العربي الثالث بعد الأردن من قارة آسيا.

وتدين تونس بفوزها إلى البديل محمد علي بن رمضان، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+4، بعد انتزاع البديل الآخر فراس شواط كرة من المدافع ساوول كوكو انفرد من بعدها بالمرمى، لكنه مرر الكرة إلى زميله بن رمضان الذي تابعها في الشباك.

ورفعت تونس التي يقودها المدرب سامي الطرابلسي، قائد المنتخب في مونديال 1998، رصيدها إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 10 نقاط عن ناميبيا، التي لم تعد قادرة على اللحاق بمنافستها على الرغم من خوضها مباراة أقل.

وسبق لتونس أن تأهلت إلى المونديال ست مرات (1978، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022).

وتأمل تونس أن تحقق إنجازاً شخصياً في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى.

على ملعب مدينة مالابو، قدم المنتخبان التونسي والمضيف الغيني الاستوائي أداءً متواضعاً في الشوط الأول، الذي جاء رتيباً ومملاً، حيث لم يشهد سوى تسديدة واحدة باتجاه المرميين كانت عبر ديلان برون، لم يجد الحارس الغيني جيزوس أوونو اي صعوبة في التصدي لها (23).

وسيطر أصحاب الأرض على مجريات الشوط الثاني وتألق الحارس أيمن دحمان في إبعاد تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة نفذها بيدرو أوبيانغ (70).

وأجرى الطرابلسي تبديلاً كان نقطة التحول في اللقاء بإقحامه الثنائي شواط وبن رمضان لتعزيز خط الهجوم، فمالت الكفة نسبياً للمنتخب التونسي الذي صنع عدة فرص، قبل أن يخطف شواط الكرة من كوكو ويمرر للمندفع بن رمضان الذي سجل بسهولة (90+3).

من ناحية أخرى، واصل المنتخب المغربي سلسلة انتصاراته محققاً الفوز السابع توالياً على حساب مضيفه الزامبي 2-0 على ملعب ليفي مواناواسا في مدينة ندولا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

سجّل يوسف النصيري (7) وحمزة إيغامان (47) هدفي المباراة.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 21 نقطة من سبعة انتصارات، أمام تنزانيا (10 نقاط)، فيما تجمد رصيد زامبيا عند ست نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام النيجر، والكونغو خامسة بنقطة، بينما كانت أريتيريا قد انسحبت من التصفيات.

وفي المجموعة السابعة تغلبت موزمبيق على ضيفتها بوتسوانا 2-0 لترفع رصيدها إلى 15 نقطة خلف الجزائر المتصدرة برصيد 18 نقطة.

وسيتأجل حسم الجزائر لبطاقة التأهل إلى الجولتين الأخيرتين الشهر المقبل، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه الغيني على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية المعتمدة أرضاً لغينيا، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وكان يحتاج المنتخب الجزائري إلى الفوز وتعثر ملاحقيه الموزمبيقي والأوغندي، ليضمن تأهله للمرة الخامسة في تاريخه بعد 1982 و1982 و2010 و2014 عندما بلغ الدور الثاني، إلا انه فقد نقطتين ثمنتين، مقابل فوز مطارديه إذ تغلبت موزمبيق على ضيفتها بوتسوانا 2-0، وأوغندا على الصومال بالنتيجة عينها.

وحافظ "الخضر" على الصدارة برصيد 19 نقطة بفارق أربع نقاط أمام أوغندا الثانية وموزمبيق الثالثة، إذ يتساويان برصيد 15 نقطة، وغينيا رابعة (11 نقطة) وبوتسوانا خامسة (9) والصومال أخيرة بنقطة واحدة.

وظهر الفريقان متكافئين من ناحية السيطرة والفرص، حيث اعتمد المدرب السويسري للجزائر فلاديمير بيتكوفيتش على الثلاثي رياض محرز ومحمد الأمين عمورة وسعيد بن رحمة، بينما قاد الهجوم الغيني هداف بروسيا دورتموند الألماني سيرهو جيراسي.

وكاد عمورة يفتتح التسجيل بعد مرور ربع ساعة إلا أن تسديدته القريبة وهو في وضع منفرد ارتطمت بقدم الحارس الغيني وخرجت الى ركنية (15).

وسدد غيراسي كرة قوية صدها الحارس أليكسيس قندوز ببراعة (27).

وحافظ فريق "محاربي الصحراء" على أفضليته النسبية في الشوط الثاني وأطلق محرز كرة صاروخية صدها الحارس الغيني بقدمه لتتهيأ أمام عمورة فسددها بغرابة خارج الشباك (50).

وأنقذ يوسف عطال برأسه من على خط المرمى كرة سددها غيراسي بعدما تخطى الحارس قندوز (55).

وتلتقي الجزائر مع مضيفتها الصومال في الجولة التاسعة في 8 تشرين الأول/أكتوبر ثم تستضيف أوغندا يوم 11 من الشهر ذاته.

وفي المجموعة الرابعة تغلبت ليبيا على ضيفتها اسواتيني 2-0 على ملعب بنغازي الدولي. سجل الهدفين معاذ عيسى (8) وعز الدين "عيزو" المريمي (19).

ورفع منتخب "فرسان المتوسط" رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث خلف المتصدرة الرأس الأخضر (16 نقطة) والثانية الكاميرون (15) واللتين تلتقيان اليوم، وتأتي أنجولا رابعة (7 نقاط) وموريشيوس خامسة (5) واسواتيني سادسة بنقطتين.