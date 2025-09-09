الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ريتيجي.. بداية مثالية وبصمة استثنائية

ريتيجي.. بداية مثالية وبصمة استثنائية
9 سبتمبر 2025 10:23

سلطان آل علي (دبي)

يعيش ماتييو ريتيجي فترة استثنائية مع بداية موسم 2025/2026، حيث نجح في ترك بصمة واضحة، سواء مع ناديه القادسية في الدوري السعودي، أو مع منتخب إيطاليا في تصفيات كأس العالم.
وفي غضون أربع مباريات فقط، أثبت المهاجم الإيطالي أنه أحد أبرز الأسماء الهجومية في الفترة الحالية، مقدماً أداءً متكاملاً بين تسجيل الأهداف وصناعتها.
شارك ريتيجي في مباراتين مع القادسية منذ انضمامه، وكان له الدور الأبرز في تحقيق الانتصار الأول للفريق هذا الموسم، حيث سجل هدفين في مباراة الفوز 3-1 على النجمة، ليؤكد أن تعاقد النادي معه لم يكن مجرد صفقة جماهيرية، بل إضافة فنية حقيقية قادرة على قيادة الفريق نحو منافسة قوية في الدوري السعودي.
على المستوى الدولي، واصل ريتيجي تألقه مع الآزوري في تصفيات كأس العالم، حيث خاض مباراتين وساهم في ستة أهداف كاملة. أمام إستونيا سجل هدفين وصنع آخر ليقود منتخب بلاده لانتصار عريض بخماسية، قبل أن يبدع في مواجهة إسرائيل بصناعة ثلاثة أهداف في المباراة المثيرة التي انتهت بفوز إيطاليا 5-4، ليصبح أحد أهم عناصر الخط الأمامي للمنتخب في الفترة الحالية.
إجمالاً، لعب ريتيجي أربع مباريات كاملة منذ بداية الموسم، نجح خلالها في المساهمة المباشرة في ثمانية أهداف (أربعة أهداف، وأربع تمريرات حاسمة)، وهي بداية مثالية تعكس جاهزيته البدنية والفنية، وتؤكد أنه قادر على حمل المسؤولية مع النادي والمنتخب في الوقت نفسه.
بهذه الأرقام والانطلاقة القوية، يبدو أن ريتيجي في طريقه ليكون أحد أبرز نجوم الموسم، سواء على صعيد الدوري السعودي أو التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، وهو ما يمنح جماهير القادسية والمنتخب الإيطالي الكثير من التفاؤل بما هو قادم.

القادسية
المنتخب الإيطالي
تصفيات كأس العالم
