الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيزاك يفتح الصفحة الجديدة!

إيزاك يفتح الصفحة الجديدة!
9 سبتمبر 2025 10:47

لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
بمشاركة صلاح.. ليفربول يستعرض قميصه الجديد
لياقة إيزاك وراء الظهور الباهت

قال ألكسندر إيزاك إنه سعيد بالعودة للملعب مرة أخرى بعد إتمام صفقة انتقاله القياسية إلى ليفربول، وذلك بعد خوض المهاجم أول دقائق له هذا الموسم في هزيمة السويد 2-صفر أمام كوسوفو في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمس الاثنين.
وأكمل إيزاك (25 عاماً) انتقاله مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (169.46 مليون دولار) من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، ليضع حداً لصفقة استمرت طوال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال إيزاك لوسائل إعلام سويدية بعد الهزيمة في بريشتينا، حيث دخل كبديل في الشوط الثاني «من الرائع أن كل شيء استقر قبل المعسكر، وأن أتمكن من التركيز على لعب كرة القدم مرة أخرى.
«كان هذا وضعاً جديداً لي إلى حد ما، لكنك تتعلم وتتطور دائماً من الناحية العقلية خارج الملعب أيضاً».
وكان إيزاك واضحاً في قراره بشأن رغبته في الرحيل عن نيوكاسل في بداية فترة الانتقالات الصيفية، ولم يشارك في المباريات الودية قبل الموسم أو المباريات الافتتاحية بالدوري، واتهم النادي بانتهاك الوعود وتضليل الجماهير.
وقال إيزاك:«من الواضح أن الصورة الكاملة ليست واضحة للجميع، لكن هذا موضوع آخر للحديث عنه في يوم آخر.
«لا أستطيع التحكم في كل ما يُقال أو يُكتب، لكنني سعيد لأنني أصبحت لاعباً في ليفربول».

ألكسندر إيزاك
ليفربول
نيوكاسل
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 07:34
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
اليوم 07:30
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الأخبار العالمية
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
اليوم 01:55
نازحون فلسطينيون فوق مركبات محملة بالأمتعة بعد أمر إخلاء مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء
اليوم 01:55
شرطي أوكراني بموقع غارة جوية روسية في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو: لا نسعى للانتقام ومستعدون للحوار
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©