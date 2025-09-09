إيزاك يفتح الصفحة الجديدة!

لندن (رويترز)

قال ألكسندر إيزاك إنه سعيد بالعودة للملعب مرة أخرى بعد إتمام صفقة انتقاله القياسية إلى ليفربول، وذلك بعد خوض المهاجم أول دقائق له هذا الموسم في هزيمة السويد 2-صفر أمام كوسوفو في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمس الاثنين.

وأكمل إيزاك (25 عاماً) انتقاله مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (169.46 مليون دولار) من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، ليضع حداً لصفقة استمرت طوال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال إيزاك لوسائل إعلام سويدية بعد الهزيمة في بريشتينا، حيث دخل كبديل في الشوط الثاني «من الرائع أن كل شيء استقر قبل المعسكر، وأن أتمكن من التركيز على لعب كرة القدم مرة أخرى.

«كان هذا وضعاً جديداً لي إلى حد ما، لكنك تتعلم وتتطور دائماً من الناحية العقلية خارج الملعب أيضاً».

وكان إيزاك واضحاً في قراره بشأن رغبته في الرحيل عن نيوكاسل في بداية فترة الانتقالات الصيفية، ولم يشارك في المباريات الودية قبل الموسم أو المباريات الافتتاحية بالدوري، واتهم النادي بانتهاك الوعود وتضليل الجماهير.

وقال إيزاك:«من الواضح أن الصورة الكاملة ليست واضحة للجميع، لكن هذا موضوع آخر للحديث عنه في يوم آخر.

«لا أستطيع التحكم في كل ما يُقال أو يُكتب، لكنني سعيد لأنني أصبحت لاعباً في ليفربول».