هاري كين يطارد رقم روني القياسي.. وإنجلترا تغازل الإنجاز التاريخي

معتز الشامي (أبوظبي)

يستطيع نجم منتخب إنجلترا هاري كين معادلة رقم قياسي للمنتخب الإنجليزي سجله واين روني، عندما يلتقي منتخب إنجلترا مع صربيا في المجموعة الحادية عشرة في تصفيات كأس العالم 2026، مساء اليوم الثلاثاء.

وشارك مهاجم بايرن ميونيخ في فوز منتخب الأسود الثلاثة 2-0 على أندورا، السبت الماضي، ليعادل رقم بوبي مور، الذي شارك في 108 مباريات مع منتخب إنجلترا.

لكن قائد منتخب إنجلترا فشل في المساهمة بشكل مباشر في الفوز على أندورا، على ملعب «فيلا بارك» في برمنجهام، حيث سجل كريستيان جارسيا هدفاً بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف ديكلان رايس الهدف الثاني في الشوط الثاني.

وبهذا انتهت سلسلة المباريات الدولية الخمس المتتالية التي سجل فيها كين هدفاً على الأقل، لكنه قد يعادل رقم روني في فئة أخرى، إذا هز الشباك أمام صربيا.

قبل مواجهة الثلاثاء أمام صربيا، سجل كين أهدافاً خارج أرضه لصالح إنجلترا ضد 15 فريقاً مختلفاً، وهو ثاني أكثر لاعب في التاريخ خلف روني الذي سجل 16 ضد فريقاً.

هل يستطيع كين معادلة رقم روني مع إنجلترا؟

ولم يلعب كين ضد صربيا سوى مرة واحدة على المستوى الدولي الأول، حيث شارك في فوز منتخب الأسود الثلاثة 1-0 بمباراته الافتتاحية في يورو 2024 العام الماضي، حيث سجل جود بيلينجهام هدف الفوز، وبالتالي، قد يصبح «النسور» الفريق السادس عشر، الذي يسجل كين في مرماه لإنجلترا خارج أرضها، وسيعادل قائد الأسود الثلاثة رقم روني القياسي في هذا الصدد بهدف يوم الثلاثاء.

وبينما يسعى كين إلى تحقيق تاريخ شخصي، يمكن لإنجلترا أن تعادل رقماً قياسياً جماعياً، حيث حافظت على نظافة شباكها في جميع المباريات الرسمية منذ تولي توماس توخيل المسؤولية.

ورغم أن منتخب إنجلترا استقبل 3 أهداف في خسارته (1-3) أمام السنغال في يونيو الماضي، إلا أنه لم يستقبل أي هدف في آخر 6 مباريات خاضها في تصفيات كأس العالم أو دوري الأمم الأوروبية ضد أندورا (مرتين)، وألبانيا، ولاتفيا، واليونان، وجمهورية أيرلندا.

وإذا حافظ فريق توخيل على نظافة شباكه أمام صربيا، فإن إنجلترا ستعادل رقمها القياسي على مر العصور بالحفاظ على نظافة شباكها في 7 مباريات متتالية في مباريات تنافسية، والذي حققه السير بوبي روبسون بين أكتوبر 1988 وأكتوبر 1989.

لكن من هم مدربو إنجلترا الذين فازوا بأول 5 مباريات رسمية لهم؟!

حققت إنجلترا 4 انتصارات من أصل 4 مباريات تحت قيادة توخيل، الذي أصبح بإمكانه الآن الانضمام إلى ناد حصري من المدربين، وفي الواقع، لم يحقق سوى 3 مدربين انتصارات في كل من مبارياتهم الخمس (غير الودية) الأولى مع منتخب إنجلترا، وآخرهم الإيطالي فابيو كابيلو، الذي فاز في كل من مبارياته الثماني الأولى.

وفي الوقت نفسه، فاز الراحل سفين جوران إريكسون أيضاً بأول 5 مباريات تنافسية له، بينما حقق رون جرينوود 6 انتصارات تنافسية متتالية بعد توليه المسؤولية.