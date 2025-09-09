القمصان الأكثر قيمة في «البريميرليج».. الرقم 7 يتصدر!

معتز الشامي (أبوظبي)

صنع الراحل العظيم بيليه أسطورة القميص رقم 10 الذي يعشقه الجميع باللون الأصفر للبرازيل، كذلك صنع زين الدين زيدان أسطورة الرقم 5 في ريال مدريد، وغيرها من الأسماء اللامعة التي صنعت تاريخاً لأرقام القمصان.

ولا شك أن بعض أرقام القمصان أكثر شهرة من غيرها، ولكن ما هي الأرقام التي يفضلها النجوم الأكثر قيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً؟، يتصدر الرقم 7 الكلاسيكي قائمة أرقام القمصان الأكثر قيمة سوقية في الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً. لدى جميع الفرق العشرين في البريميرليج لاعبين يرتدون الرقم 7، وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لهؤلاء النجوم مجتمعين 771 مليون يورو.

ويعد أغلى لاعبي القميص رقم 7 هم، بوكايو ساكا لاعب أرسنال (150 مليون يورو)، وفلوريان فيرتز لاعب ليفربول (140 مليون يورو)، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي (75 مليون يورو).

وفي المركز الثاني، يأتي الرقم 10 الشهير، حيث يمتلك 18 فريقاً حالياً لاعبين يحملون الرقم 10، وتصل القيمة السوقية الإجمالية لهذا الرقم إلى 723 مليون يورو. وأغلى لاعب يحمل الرقم 10 في الدوري هو كول بالمر لاعب تشيلسي (120 مليون يورو).

وفي المركز الثالث، يأتي رقم 9 «المهاجم»، بـ 18 لاعباً، يتصدرهم إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي (180 مليون يورو) الأكثر قيمة، وتصل القيمة السوقية الإجمالية للرقم 665 مليون يورو.

وحل الرقم 8 كرابع أغلى قميص في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدره لاعب آرسنال مارتن أوديجارد (85 مليون يورو)، بقيمة إجمالية تبلغ 635 مليون يورو.

ورغم عدم وجود لاعب واحد بقيمة تزيد على 55 مليون يورو، يأتي القميص رقم 11، في المركز الخامس، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 510 ملايين يورو. وفي المركز السادس يأتي القميص رقم 6، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 425 مليون يورو.

في المركز السابع، يذهب أول رقم خارج التشكيلة التقليدية 1-11، وهو رقم قد يفاجئ بعضهم، القميص رقم 24، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 418 مليون يورو، ويتصدره، لاعب مان سيتي، يوسكو جفارديول (75 مليون يورو)، ولاعب أستون فيلا، أمادو أونانا (50 مليون يورو).

ويحتل القميص رقم 5 المركز الثامن بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو. ويأتي القميص رقم 20 في المركز التاسع بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 393 مليون يورو، بينما يكمل القميص رقم 4 قائمة العشرة الأوائل بقيمة 390 مليون يورو.

أعلى أرقام القمصان قيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

1- رقم 7 بقيمة 771 مليون يورو

أغلى لاعب: بوكايو ساكا (150 مليون يورو)

2 - رقم 10 بقيمة 723 مليون يورو

أغلى لاعب: كول بالمر (120 مليون يورو)

3 - رقم 9 بقيمة 665 مليون يورو

أغلى لاعب: إيرلينج هالاند (180 مليون يورو)

4 - رقم 8 بقيمة 635 مليون يورو

أغلى لاعب: مارتين أوديجارد (85 مليون يورو)

5 - رقم 11 بقيمة 510 ملايين يورو

أغلى لاعب: جابرييل مارتينيلي (55 مليون يورو)

6 - رقم 6 بقيمة 425 مليون يورو

أغلى لاعب: جابرييل دوس سانتوس (75 مليون يورو)

7 - رقم 24 بقيمة 418 مليون يورو

أغلى لاعب: يوشكو جفارديول (75 مليون يورو)

8 - رقم 5 بقيمة 405 ملايين يورو

أغلى لاعب: إبراهيما كوناتي (60 مليون يورو)

9- رقم 20 بقيمة 393 مليون يورو

أغلى لاعب: جواو بيدرو (50 مليون يورو)

10- رقم 4 بقيمة 390 مليون يورو

أغلى لاعب: تيجاني ريندرز (60 مليون يورو)



