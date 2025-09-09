الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

عقوبة جديدة لسواريز في الدوري الأميركي

عقوبة جديدة لسواريز في الدوري الأميركي
9 سبتمبر 2025 10:57

لندن (د ب أ)
عوقب النجم الأوروجواياني المخضرم لويس سواريز بالإيقاف ثلاث مباريات ببطولة الدوري الأميركي لكرة القدم.
وجاء هذا القرار في أعقاب الدور الذي قام به سواريز خلال المشاجرة، التي أفسدت نهاية مباراة شهدت هزيمة فريقه إنتر ميامي الأميركي في نهائي بطولة كأس الدوريات أمام سياتل ساوندرز الشهر الماضي.
وتشاجر سواريز مع أوبيد فارجاس، لاعب وسط ساوندرز، قبل أن تلتقطه كاميرات التلفزيون وهو يبصق على جين راميريز، رئيس أمن النادي المنافس.
ويعني إيقاف سواريز غيابه عن مباراة ناديه القادمة ضد شارلوت، وكذلك لقاء آخر مع ساوندرز، في وقت لاحق من هذا الشهر، بالإضافة إلى مباراة الفريق ضد دي سي يونايتد، التي تقام على ملعب إنتر ميامي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وكان سواريز قد أوقف بالفعل لمدة 6 مباريات في كأس الدوريات من قبل مسؤولي البطولة، الذين لديهم إجراءات تأديبية خاصة بهم، على الرغم من أن هذا الإيقاف قد يستغرق سنوات.
ويشتهر سواريز "38 عاماً" بعدد من حوادث العض، أشهرها عضه للمدافع الإيطالي جورجيو كييليني خلال كأس العالم عام 2014، والتي تسببت في إيقافه لمدة أربعة أشهر.
واعتذر سواريز عن تصرفه غير اللائق الأخير بعد أربعة أيام من المباراة النهائية، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "كانت لحظة من التوتر والإحباط الشديدين، حيث حدثت أشياء مباشرة بعد المباراة لم يكن من المفترض أن تحدث، لكن هذا لا يبرر رد الفعل الذي كان لدي. لقد كنت مخطئاً وأنا آسف لذلك بشدة".

