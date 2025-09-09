الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كايو خارج حسابات ميلوش أمام خورفكان

كايو خارج حسابات ميلوش أمام خورفكان
9 سبتمبر 2025 13:30

علي معالي (أبوظبي)

اضطر الصربي ميلوش مدرب فريق الشارقة لإخراج كايو لوكاس من حساباته لمباراة خورفكان، نظراً لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، وبالتالي يستعد المدرب لاختيار البديل المناسب قبل مباراة الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين المقرر لها الخميس المقبل على استاد صقر بن محمد القاسمي.
ويمتلك ميلوش العديد من البدائل لتعويض غياب كايو ضد خورفكان، ومنهم لوان بيريرا، مع وجود عثمان كمارا، فيما ينتظر المدرب أيضاً وصول الألباني راي ماناج بعد انتهاء مباراة منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وتُعدُّ المواجهة واحدة من أصعب مباريات الشارقة خلال المرحلة، في ظل المستوى الذي يعيشه الشارقة هذا الموسم، والذي جعله بعد جولتين يحتل المركز الخامس بـ3 نقاط فقط، بعد فوز وحيد، وخسارة في المباراة الأخرى.
ومن المنتظر أن يعود كايو لوكاس إلى قائمة الشارقة في مباراته الآسيوية المقبلة أمام فريق الغرافة يوم 15 من الشهر الجاري، بدوري النخبة، والتي يشارك فيها «الملك» لأول مرة.
وأصبح المدرب مُطالباً في الفترة الحالية باستعادة «هيبة الملك» أمام «النسور»، في ظل حالة عدم الثبات التي يعيشها الفريق في خطوطه، وهو ما انعكس على جماهير الفريق التي تطالب المدرب والإدارة بعدم التفريط في نقاط المباريات المقبلة، مع علاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق في أول مباراتين بالدوري، وجعلته بعيداً عن المستوى المأمول.

الشارقة
ميلوش ميلوييفيتش
كايو لوكاس
