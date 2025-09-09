«زي روبرتو» يبهر المعجبين في سن الـ51!

علي معالي (أبوظبي)

أذهل البرازيلي «زي روبرتو» (51 عاماً)، لاعب ريال مدريد وبايرن ميونيخ السابق، المشجعين عندما نشر صورة له وهو يركض في شوارع كوباكابانا في ريو دي جانيرو، حيث تلقت الصورة بسرعة أكثر من 129,000 إعجاب ومئات التعليقات من المعجبين، معظمهم أشادوا بعضلات زي روبرتو، وترك أحد المعجبين تعليقاً: «إنه حقاً وحش»، وكتب آخر: «نموذج يحتذى به رائع!» وقام ثالث بكتابة تعليق مثير للغاية قائلاً: «من فضلك درب نيمار، يجب إنقاذه».

ويمتلك زي روبرتو مسيرة مهنية لامعة امتدت 23 عاماً، حيث لعب في العديد من الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد وباير ليفركوزن وبايرن ميونيخ قبل أن يعتزل في 2017.

ومع منتخب بلاده حقق زي روبرتو أيضاً الكثير من النجاح، عندما فاز بلقبين في كوبا أميركا وسجل 6 أهداف في 84 مباراة.

بعد الاعتزال اتجه زي روبرتو إلى العمل كمدرب شخصي، مع نمط حياة صحي، من دون سجائر، لا كحول ولا وجبات سريعة، فإن هذا اللاعب السابق مليء دائماً بالطاقة.

وتعززت شعبية زي روبرتو من خلال عدد كبير من متابعيه على الشبكات الاجتماعية، ويجذب ما يصل إلى 3.1 مليون متابع على «إنستجرام»، بفضل المحتوى المتعلق باللياقة البدنية والتدريب.