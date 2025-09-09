الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لـ«طائرة السيدات» تنطلق الخميس

كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لـ«طائرة السيدات» تنطلق الخميس
9 سبتمبر 2025 13:01

 

أبوظبي (الاتحاد)
برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، تعلن الأكاديمية عن تنظيم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 2025»، والتي ستقام خلال الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر الجاري في مقر الأكاديمية بالعاصمة أبوظبي.
وتنظم البطولة هذا العام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الكرة الطائرة، بمشاركة شركاء النجاح شبكة أبوظبي للأعلام، قنوات أبوظبي الرياضية، شرطة أبوظبي، مركز أبوظبي للصحة العامة، شركة صحة، هيئة المساهمات المجتمعية -معاً، مسافي ومينيماليست، وتعد النسخة الأضخم والأكثر تنافسية حتى الآن، في تجسيد لجهود الأكاديمية المستمرة في الارتقاء بالرياضة النسائية في الدولة والعالم العربي.
وتستضيف نسخة 2025 في مبنى أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ستة فرق متميزة من الدول العربية، وهي: فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة، وفريق سلوى الصباح من دولة الكويت، ونادي العلا الرياضي من المملكة العربية السعودية، وفريق أكاد عنكاوا من جمهورية العراق، وفريق وادي فينان من المملكة الاردنية الهاشمية، وفريق 6 أكتوبر من جمهورية مصر، وتجسد هذه الفرق نموذجاً حياً يجمع بين قوة الأداء الرياضي وثراء التنوع الثقافي، بما يمنح الجماهير فرصة متابعة منافسات شائقة وأداء رفيع المستوى.
وعلى مدى خمسة أيام، ستشهد البطولة منافسات قوية تنطلق يومياً من الخامسة عصراً وحتى التاسعة مساءً، عبر أدوار تمهيدية يتبعها نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية التي ستحسم هوية الفريق الفائز بالكأس.
وبهذه المناسبة، قالت شمسة سيف الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «لقد باتت بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية النسائية على مستوى المنطقة، ويعكس اتساع نطاق المشاركة هذا العام وشدة المنافسة التقدم الذي نحققه في تعزيز الرياضة النسائية، وتوفير منصة للاعبات لإبراز مواهبهن».
كما تتيح البطولة للجماهير فرصة الاستمتاع بأجواء رياضية مميزة في العاصمة، بما يعزز من مكانة أبوظبي «عاصمة للرياضة».
وتأتي بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات ضمن رسالة الأكاديمية الرامية إلى تمكين الفتيات والنساء في الدولة والمنطقة العربية، من خلال ترسيخ قيم الاحترافية والروح الرياضية والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

