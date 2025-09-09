الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الحمدان» ينقذ السعودية من الخسارة الودية

«الحمدان» ينقذ السعودية من الخسارة الودية
9 سبتمبر 2025 13:17

براغ (أ ف ب)
خطف المنتخب السعودي تعادلاً متأخراً من مضيفه التشيكي، 1-1 بهدف رائع لعبدالله الحمدان، من ركلة حرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع، في لقاء وديّ الاثنين، استعداداً للملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 في كرة القدم.
ومنح مهاجم سلافيا براغ توماش خوري التقدم لأصحاب الأرض من ركلة جزاء (21)، قبل أن يعادل الحمدان من ركلّة حرة نفذها بإتقان في الزاوية البعيدة (90+1).
وخاض «الأخضر» معسكراً يهدف إلى رفع جاهزيته الفنية والبدنية، استعداداً لخوض الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026، الذي يواجه خلاله منتخبي إندونيسيا والعراق، في أكتوبر المقبل، على ملعب الإنماء بجدة.
وسبق للسعودية، بقيادة مدربها الفرنسي هيرفي رينارد، أن فازت في مباراة ودية أخرى في الرابع من الشهر الحالي على مقدونيا الشمالية 2-1.

