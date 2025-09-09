12 نزالاً في «الدولية 63» لمحاربي الإمارات بالعين غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تقام غداً «الأربعاء» منافسات النسخة الدولية 63 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، في صالة الخبيصي بمركز العين الوطني للمعارض أدنيك، بتنظيم من شركة بالمز الرياضية، وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في العين، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة وعدد من الأبطال المشاركين في النزالات.

وتبدأ المنافسات في الساعة السابعة مساءً، وتشهد الأمسية 12 نزالاً يشارك فيه 24 مقاتلاً ومقاتلة من جميع أنحاء العالم، إذ يشهد النزال الرئيسي في وزن 79 كجم، مواجهة بين المقاتل الصربي إفجيني موروزوف وخصمه التركماني باسير ساراليف.

كما يشهد الحدث مشاركة عربية لافتة، حيث يخوض المصري فلوباتر فارس نزالاً في وزن البانتام، ويشارك مواطنه عبد الوهاب سعيد في نزال وزن 92 كجم، إلى جانب الجزائري سليمان حسيني في وزن الخفيف، وهو ما يعكس الدور المتنامي للبطولة في دعم المواهب العربية وإبرازها على الساحة العالمية.

من جانبه، أعرب فؤاد درويش عن فخره وسعادته بعودة بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، لمدينة العين صاحبة المكانة الكبيرة في قلوب الجميع، وأشار إلى أن النسخة 63 تذخر ببطاقة نزالات قوية، مؤكداً أن بالمز الرياضية ستواصل العمل في ترسيخ مكانة الإمارات على خارطة الرياضة العالمية.

وقال درويش أن إقامة منافسات البطولة في مدينة العين يجسد رسالة اللجنة المنظمة في انتشار منافسات الفنون القتالية المختلطة وربطها بتاريخ وثقافة دولة الإمارات، وكذلك تنويع وجهات البطولة، ونقل زخمها الرياضي إلى جميع مدن الدولة.

وأكد أن اللجنة المنظمة حرصت على مشاركة نخبة الأبطال أصحاب الإنجازات الكبيرة، لدعم الحدث بأفضل صورة، ومواصلة رفع المستويات الفنية المشاركة، مشدداً على التزام البطولة بدعم المواهب المحلية والعربية جنباً إلى جنب مع استقطاب أبرز المقاتلين الدوليين.

ووجه رئيس اللجنة المنظمة الشكر إلى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، على توفير كافة متطلبات النجاح للحدث، لافتا إلى أن منافسات البطولة ستصل إلى 4 فعاليات في مدينة العين كل عام.

وتوجه بالشكر إلى عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادي الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، على دعمه للبطولة التي وصلت إلى مكانتها المستحقة.