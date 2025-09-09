الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
يوفنتوس «نيكست جين».. ماكينة تصدير المواهب

9 سبتمبر 2025 13:51

معتز الشامي (أبوظبي)

يثبت مشروع يوفنتوس «نيكست جين» أنه ليس مجرد فريق رديف، بل هو مصدر دخل مهم للنادي الإيطالي، بعدما نجح في تحقيق أكثر من 200 مليون يورو من عائدات الانتقالات خلال آخر ثلاث سنوات.
وأطلق يوفنتوس فريق الرديف عام 2018 تحت اسم يوفنتوس U23 قبل أن يتحول إلى «نيكست جين» في 2022، ليكون أول نادٍ إيطالي يعتمد هذا النموذج الاحترافي في تطوير المواهب وإعدادها للفرق الكبرى.
ومنذ ذلك الحين، تخرّجت أسماء بارزة أصبحت جزءًا من المشهد الأوروبي، مثل دين هويسين المنتقل إلى ريال مدريد، وكوني دي وينتر المنتقل إلى ميلان مقابل 20 مليون يورو.
وآخر الصفقات الكبيرة جاءت هذا الصيف بانتقال نيكولو سافونا إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي مقابل أكثر من 15 مليون يورو، بعد موسم ناجح له في الدوري الإيطالي تحت قيادة تياجو موتا. كما باع يوفنتوس الموهوب صامويل مبانجولا إلى فيردر بريمن الألماني مقابل نحو 10 ملايين يورو.
ومن أبرز الصفقات الأخرى ماتياس سوليه الراحل إلى روما (2024) بـ30 مليون يورو (الأغلى خلال آخر 3 سنوات)، نيكولو فاجيولي إلى فيورنتينا (2025) بـ19 مليون يورو، ودين هويسين إلى بورنموث (2024) بـ18 مليون يورو، صامويل إيلينج جونيور إلى أستون فيلا (2024) بـ17 مليون يورو، وإنزو بارينيشيا إلى أستون فيلا (2024) بـ11 مليون يورو، ودي وينتر إلى جنوى (2024) بـ10 ملايين يورو.
ويعكس هذا النجاح رؤية يوفنتوس الاستثمارية في بناء منظومة متكاملة لتطوير اللاعبين، حيث أصبح الفريق الرديف منصة مثالية لإبراز المواهب وزيادة قيمتها السوقية، قبل أن يطرقوا أبواب كبار الأندية في أوروبا.
وبينما يواجه النادي الأول تحديات مالية ورياضية، فإن مشروع «نيكست جين» يثبت أنه أحد أهم أصول يوفنتوس الاستراتيجية لضمان الاستمرارية والتنافسية في سوق كرة القدم العالمية.

