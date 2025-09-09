الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لياقة إيزاك وراء الظهور الباهت

لياقة إيزاك وراء الظهور الباهت
9 سبتمبر 2025 14:03

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
بمشاركة صلاح.. ليفربول يستعرض قميصه الجديد
إيزاك يفتح الصفحة الجديدة!

وقع المهاجم السويدي الدولي ألكسندر إيزاك، في شجار عنيف بعد دقائق فقط من دخوله بديلاً في أول مباراة له مع منتخب بلاده، عقب انضمامه لفريق ليفربول، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ودخل إيزاك «25 عاماً» الذي تبلغ قيمته 130 مليون جنيه إسترليني في وقت متأخر من عمر مباراة منتخب السويد، ضد مضيفه منتخب كوسوفو، التي انتهت بخسارة رفاق نجم ليفربول الجديد صفر/ 2 أمس الاثنين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ودفع جون دال توماسون، المدير الفني لمنتخب السويد بإيزاك، قبل 18 دقيقة على انتهاء اللقاء، في محاولة لإنقاذ الفريق من السقوط في فخ الخسارة. ولم يقدم إيزاك الأداء المطلوب، حيث لم يتمكن من التسجيل وتلقى بطاقة صفراء بعد تسع دقائق فقط من نزوله إلى المستطيل الأخضر، إذ اصطدم مع فيدان عليتي، لاعب كوسوفو، وشوهد وهو يمسك بقميص المدافع خلال الشجار، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة (ذا صن) البريطانية. بهذه النتيجة، احتلت السويد المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة، بفارق 5 نقاط خلف منتخب سويسرا (المتصدر)، فيما يحتل منتخب كوسوفو المركز الثاني برصيد 3 نقاط. ويأتي ظهور إيزاك في المباراة بعدما اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء خلال تعادل السويد مع سلوفينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأسبوع الماضي.
وأكد دال توماسون، في حديثه بعد تلك المباراة، أن إيزاك يفتقر إلى اللياقة البدنية اللازمة للمباريات، مشيراً إلى أنه «لم يخض سوى ثلاث حصص تدريبية مع الفريق». يذكر أن إيزاك سجل 23 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مع ناديه السابق نيوكاسل يونايتد، مما أثار اهتمام فريق المدرب الهولندي آرني سلوت.

 

ألكسندر إيزاك
ليفربول
نيوكاسل
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 07:34
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
اليوم 07:30
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الأخبار العالمية
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
اليوم 01:55
نازحون فلسطينيون فوق مركبات محملة بالأمتعة بعد أمر إخلاء مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء
اليوم 01:55
شرطي أوكراني بموقع غارة جوية روسية في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو: لا نسعى للانتقام ومستعدون للحوار
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©