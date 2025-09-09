«ديزرت كلاسيك» للجولف تطلق تحدي الاستدامة العالمي

دبي (الاتحاد)

أعلنت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك بالشراكة مع ديلويت، عن إطلاق تحدي الحاضنة الخضراء، وهي مبادرة عالمية تدعو المشاركين إلى تقديم حلول مستدامة مبتكرة للفعاليات، على أن يقوم الفائز بتنفيذ فكرته في نسخة عام 2027 من البطولة الإماراتية، التي تتواجد في روزنامة جولة دي بي ورلد وسلسلة رولكس لبطولات النخبة.

ويهدف تحدي الحاضنة الخضراء إلى إحداث تغيير بناء، وتسريع الابتكار في مجال الاستدامة في قطاعي الرياضة والترفيه، والمشاركة فيه مفتوحة لرواد الأعمال، والشركات الناشئة، والطلاب والشركات حول العالم. ويمكن أن تتضمن المشاركات مفاهيم جديدة وحلولاً جاهزة للتطبيق، تُعزز الاستدامة البيئية في قطاع الفعاليات لمواجهة التحديات المُلحة التي يُمثلها تغير المناخ.

وأصبحت هيرو دبي ديزرت كلاسيك، أول بطولة جولف في منطقة الشرق الأوسط، وأول بطولة ضمن سلسلة رولكس لبطولات النخبة في جولة دي بي ورلد، تحصل على اعتماد منظمة جيو البيئية العالمية، لثلاث سنوات متتالية، وهي الآن أول بطولة جولف عالمية تُطلق تحدياً دولياً لجمع حلول مستدامة للفعاليات، مما يعزّز مكانتها الرائدة في مجال الرياضة والترفيه المستدامين. ومن خلال توفير هذه المنصة، تُمكّن بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك المبتكرين حول العالم من عرض حلولهم على منصة دولية، مع إمكانية تطبيقها في فعاليات مستقبلية في دبي.

وستحصل الفرق الفائزة في المبادرة على دعم احترافي من البطولة، ومن ديلويت، الشريك الاستراتيجي للمعرفة لهذا الحدث، وهي الشركة الرائدة في مجال استشارات الاستدامة وتغير المناخ، وتعمل مع الحكومات والشركات والمجتمعات المحلية لتسريع الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة. من خلال التحدي، ستقدم ديلويت إرشاداتٍ وتوجيهاً وتقييماً متخصّصاً طوال فترة التحدي، لضمان أن تكون الأفكار ليست مجرد رؤى، بل قابلةً للتنفيذ والتوسع.

وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «نفخر بتقديم تحدي الحاضنة الخضراء، المبادرة الأولى من نوعها في رياضة الجولف، والتي تُعزز الابتكار المستدام في مجالي الرياضة والترفيه، ونهدف من خلال هذا التحدي إلى تحديد أفكار جريئة ورؤى مستقبلية تُشكل مستقبل الفعاليات المستدامة عالمياً».

سيتم الإعلان عن القائمة المختصرة للمشاركين في 18 نوفمبر المقبل، وسيتم الكشف عن ثلاثة مرشحين نهائيين في 19 ديسمبر 2025. وسيقدم المرشحون النهائيون حلولهم إلى لجنة من الحكام الخبراء في الأسبوع الذي تقام فيه نسخة عام 2026 من البطولة.