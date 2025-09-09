الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

المونديال يحدد مصير رانجنيك مع النمسا

المونديال يحدد مصير رانجنيك مع النمسا
9 سبتمبر 2025 14:15

برلين (د ب أ)

صرح جوزيف برول، رئيس المجلس الإشرافي للاتحاد النمساوي لكرة القدم، بأن رالف رانجنيك سيستقيل من تدريب المنتخب الوطني إذا فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم العام المقبل.
وقال برول لوكالة الأنباء النمساوية قبل مباراة الفريق ضد مضيفه منتخب البوسنة والهرسك بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، التي تقام في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء: "إذا لم ينجح، فلن يستمر. لقد أوضح ذلك بوضوح". ويحتل منتخب النمسا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث الأولى بالتصفيات، حيث يتأخر بفارق 3 نقاط عن منتخب البوسنة والهرسك (المتصدر)، الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن، بانتصاره في جميع لقاءاته الأربع الأولى في المجموعة. ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في العام المقبل، بينما تحصل المنتخبات صاحبة المركز الثاني على فرصة أخرى عبر الملحق، والذي سيكون رانجنيك متاحاً له أيضاً.
وأشار برول إلى أن عقد رانجنيك، الذي تولى مسؤولية المنتخب النمساوي منذ عام 2022، يمتد حتى كأس العالم، ولم يجر أي نقاش حتى الآن حول ما سيحدث حينها، على أن تجرى المفاوضات في الوقت المناسب.
وشدد برول: "ينصب التركيز الكامل على تحقيق النجاح خلال الأسابيع المقبلة لتحقيق هذا الهدف".
يشار إلى أن منتخب النمسا شارك لآخر مرة في كأس العالم عام 1998، فيما قال رانجنيك: "يمكننا أن نخطو خطوة كبيرة" بالفوز في البوسنة.

تصفيات كأس العالم
منتخب النمسا
