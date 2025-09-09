الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«كواليفيكار» يبحث عن النجمة التاسعة في قوس النصر

«كواليفيكار» يبحث عن النجمة التاسعة في قوس النصر
9 سبتمبر 2025 15:20

عصام السيد (أبوظبي)
انضم مهر جودلفين «كواليفيكار» إلى حلبة سباق جائزة قطر قوس النصر الفرنسي، للفئة الأولى لهذا العام، محققاً فوزاً مثيراً في إحدى التجارب الرئيسية لأبرز سباقات الخريف، وهو سباق جائزة نيل للفئة الثانية، في لونجشامب يوم الأحد.
ويسعى «كواليفيكار» إلى مساعدة مدربه أندريه فابر في الفوز بتاسع سباق جائزة قوس النصر، وكان أول فائز للمدرب، هو «تريمبولينو» عام 1987، وقد حقق المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات المركز الثاني في سباق بري دو جوكي كلوب (الديربي الفرنسي)، والثالث في سباق بري جيوم دورنانو، وفاز بجائزة بري نيل.
وبدا المهر المنحدر من نسل «لوبي دي فيجا» مهدّداً بفقدان لقب سباق جائزة نيل، إذ وجد نفسه محاصراً من قِبل منافسيه في المسار المستقيم، لكنه انطلق بسرعة بمجرد أن حلّ في المقدمة محققاً أفضل فوز في مسيرته.
وفاز «كواليفيكار» بأربع من أصل ست مشاركات له هذا الموسم، كما قدّم أداءً جيداً، ليحتل المركز الثاني في سباق جائزة نادي الجوكي (للفئة الأولى)، وكان أداؤه المخيب الوحيد للآمال، عندما احتل المركز الثالث بعد استراحة في سباق جائزة جيوم دورنانو (للفئة الثانية) في أغسطس.

