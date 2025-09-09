عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا



أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية احتراف الأستاذ الدولي عمران الحوسني مع نادي cs pionii regelui الروماني، لمدة موسم، وسيخوض الحوسني تجربة احترافية مميزة برومانيا، وسيبدأ مشاركته مع الفريق الروماني في المرحلة الأولى من منافسات الدوري المحلي خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر الحالي.

ووصف حسين الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي، الخطوة بأنها نقلة نوعية في مسار إعداد أبطال الإمارات، استعداداً لاستضافة أولمبياد الشطرنج 2028، وتمهّد الطريق لبروز عناصر واعدة في اللعبة.

وأشار إلى أن النادي يعتمد على استراتيجية علمية مدروسة في إعداد اللاعبين، وتمكينهم من القدرات الاحترافية، والارتقاء بمهاراتهم التنافسية، من خلال أكاديمية النادي، والبرامج الأخرى المتطورة، لتأهيلهم، وفق أفضل المؤشرات الدولية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي.