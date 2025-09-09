الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل

أحمد بالهول الفلاسي
9 سبتمبر 2025 15:41

 
دبي (الاتحاد) 
أطلق مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي برنامج «الدبلوم المهني في الإدارة الرياضية والتحليل»، برعاية وزارة الرياضة، وبالتعاون مع لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وشركة Precision Football، وباعتماد مؤسسة EduQual البريطانية، بهدف تأهيل جيل جديد من الكفاءات الوطنية في مجالات الإدارة الرياضية والتحليل.
وأعلنت وزارة الرياضة عن تغطية رسوم الدفعة الأولى بالكامل، واعتماد هيكل رسوم مرن للدفعات المقبلة، بما يتيح الفرصة أمام أكبر شريحة من الشباب للاستفادة من البرنامج.
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن الاستثمار في الشباب يمثل استثماراً في مستقبل دولة الإمارات، موضحاً أن إطلاق هذا الدبلوم يعكس توجيهات القيادة الرشيدة بتحويل الأفكار إلى مبادرات عملية تؤهل الكفاءات الوطنية لقيادة مسيرة تطوير القطاع الرياضي على أسس علمية وتقنية حديثة. 
وأضاف معاليه أن البرنامج يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي والشراكات العالمية، بما يعزّز مساهمة القطاع الرياضي في بناء الاقتصاد المعرفي وتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأوضح معاليه أن البرنامج يشكل ثمرة تعاون بين وزارة الرياضة وشركائها الاستراتيجيين محلياً ودولياً، من خلال توظيف أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للارتقاء بجميع جوانب القطاع الرياضي وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً.
وأكد غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة ورئيس مجلس إدارة مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، أن الدبلوم يتماشى مع رؤية الوزارة لتعزيز الحوكمة الرياضية عبر تأهيل كوادر وطنية شابة بمعايير أكاديمية حديثة، تعزّز قدرتها على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الذكية وقيادة المؤسسات الرياضية نحو التميز المؤسسي.
ويتضمن برنامج الدبلوم ورش عمل متخصّصة يقودها خبراء محليون ودوليون، ويغطي مجالات الإدارة الرياضية، التدريب الذكي وتحليل الأداء، التسويق الرياضي، الصحة النفسية في الرياضة، والذكاء الاصطناعي، مع دمج التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي. كما يمنح البرنامج فرصة تنفيذ مشروع تخرج تطبيقي يعكس ما اكتسبه المتدربون من خبرات.
ويستمر البرنامج 8 أسابيع بواقع 3 أيام أسبوعياً، ويستهدف الشباب الإماراتي من الجنسين بين 20 و35 عاماً ممن يحملون شهادة الثانوية العامة على الأقل ويتقنون اللغة الإنجليزية، بما يعزّز جاهزيتهم للعمل مباشرة في الاتحادات واللجان الرياضية بعد التخرج.

