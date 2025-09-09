«عربي الدرّاجات» يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي ويقر خطة التطوير



دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي للدرّاجات المنتخب اجتماعه الأول عبر الاتصال المرئي «زوم»، برئاسة الدكتور ياسر عمر الدوخي، وبحضور جميع الأعضاء، واعتمد الاجتماع ممثلي الدول العربية المنتخبين لعضوية الهيئة التنفيذية في الاتحادين الدولي والقاري وفقاً للنظام الأساسي، وهم: منصور جمعة بوعصيبة (الإمارات) نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، سيف سباع الرشيدي (عُمان) نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، أيمن علي حسن (مصر) نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، الشيخ الدكتور خالد بن حمد آل خليفة (البحرين) عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، والدكتور علي حميد (العراق) عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي.

وصادق المجلس على تعيين عبد الرحمن عثمان (رئيس الاتحادية الموريتانية للدراجات) وخلود جمعة الظاهري (عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات) في عضوية مجلس الإدارة، إلى جانب تعيين الدكتور أشرف محمد سيد إمام أميناً عاماً، وخليفة علي المزروع مديراً إدارياً ومالياً.

كما شكّل المجلس المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة الدكتور ياسر الدوخي، وعضوية كل من: عبد العزيز بن علي الشهراني نائباً أول للرئيس، محمد كاتم نائباً ثانياً، فاطمة عيسى الغانم نائبة ثالثة، إضافة إلى الدكتور أشرف إمام أميناً عاماً.

وكلَّف الاجتماع الدكتور طارق الخياط (عضو مجلس الإدارة) بإعداد برنامج وخطة عمل للمرحلة المقبلة، ودراسة واقع اللجان الدائمة للاتحاد ورفع التوصيات خلال 15 يوماً لاعتمادها، كما كُلف عبد العزيز الشهراني (النائب الأول للرئيس) برئاسة لجنة «مدينة الدرّاجة العربية» واقتراح أعضائها لاعتمادهم لاحقاً.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجهات الاتحاد لتعزيز العمل المؤسسي وتطوير رياضة الدراجات على المستويين العربي والقاري، بما يعكس طموحات المرحلة المقبلة.