منتخب فرنسا ينقض على ليو ليميتر موهبة ريال مدريد



مدريد (د ب أ)

أعلن منتخب فرنسا لكرة القدم رسمياً «اقتناص» اللاعب الواعد ليو ليميتر، أحد أهم نجوم فريق ريال مدريد، من المنتخب الإسباني. ويحمل ليميتر 16 عاماً، المولود في سرقسطة الجنسيتين الإسبانية والفرنسية (والده فرنسي)، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة (ماركا) الإسبانية.

ورغم أن ليميتر بدأ مشواره مع المنتخب الإسباني، حيث شارك في ست مباريات مع منتخب الناشئين تحت 15 عاماً ومباراتين مع منتخب تحت 16 عاماً، فإنه قرر الآن اختيار اللعب لفرنسا. كان غيابه عن قائمة المنتخب الإسباني تحت 17 عاماً الأخيرة حاسماً بالنسبة للاعب للتغيير، وفتح الباب أمام المنتخب الفرنسي، الذي لم يفوّت فرصة ضمه إلى صفوفه الشبابية.

وعقب الحصول على موافقة اللاعب قبل استدعائه، قرر المنتخب الفرنسي ضمه إلى قائمة اللاعبين الـ23 المستدعين لمنتخب تحت 17 عاماً، استعداداً للمباراتين اللتين سيخوضهما الأسبوع المقبل في كليرفونتين ضد منتخبي فنلندا، يومي 17 و19 سبتمبر الجاري.

ويقضي ليميتر عامه الأول مع فريق ريال مدريد الإسباني للشباب تحت 19 عاماً هذا الموسم، علماً بأنه شارك مع الفريق الملكي في كأس العالم للأندية مؤخراً.