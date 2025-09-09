الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بمشاركة صلاح.. ليفربول يستعرض قميصه الجديد

بمشاركة صلاح.. ليفربول يستعرض قميصه الجديد
9 سبتمبر 2025 16:47


لندن (د ب أ)
أعلن نادي ليفربول، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وشركة (أديداس) للأدوات والمستلزمات الرياضية الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن قميص الفريق الثالث الجديد لموسم 2025/ 2026 وشارك النجم الدولي المصري محمد صلاح، الفائز بجائزة أفضل لاعب بإنجلترا عن الموسم الماضي من رابطة اللاعبين المحترفين، في الدعاية للقميص الجديد، الذي تميز بتصميم جريء يجمع بين التراث والأداء الحديث، تكريماً لأحد أهم فترات تاريخ النادي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للعملاق الإنجليزي.
وذكر موقع ليفربول أن القميص الجديد يتميز بلونه الأخضر الفاتح الجذاب، مستوحى من تصاميم ليفربول وأديداس الكلاسيكية من تسعينيات القرن الماضي، وأوائل الألفية. ويضم القميص شعار أديداس الأصلي ثلاثي الأوراق لأول مرة منذ 35 عاما، ويتوفر بثلاثة إصدارات، بأكمام قصيرة، وأكمام طويلة، وإصدار قصير جديد.
وعلى ظهر القميص، يظهر شعار 97، تكريماً لضحايا جماهير الفريق في كارثة ملعب (هيدلزبره)، مع اللهب المميز في أعلى الظهر. أما السروال الأبيض، فيتميز بتفاصيل باللون الأخضر الفاتح، وكذلك الجوارب، ويشمل القميص أيضاً شعار ليفربول الكلاسيكي بين عامي 1987 و1992، ليجمع بين تراث النادي والتصميم العصري.
وتشمل المجموعة أيضاً قميص حارس مرمى أسود، ومجموعة تدريب واسعة، وملابس رياضية أنيقة، وقبعات وإكسسوارات، بالإضافة إلى حذاء رياضي. ويأتي إطلاق القميص الثالث بعد نجاح باهر لتعاون النادي مع أديداس، حيث تم بيع عدد قياسي من قمصان الفريق الأساسي والبديل في الشهر الأول من إطلاقهما.
وتلقى النادي طلبات من أكثر من 150 دولة، فيما بلغت نسبة المشتريات عبر الإنترنت 70%، وفقاً لموقع ليفربول. ومن المقرر أن يستعرض الفريق الأول القميص الجديد في مباراته مع مضيفه بيرنلي، يوم الأحد المقبل، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يستعرض فريق السيدات القميص لأول مرة في مواجهة شيفيلد يونايتد في 22 نوفمبر القادم.

