الإصابة تحرم الاتحاد السعودي من بنزيمة

جدة (د ب أ)

أعلن نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عن إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة قائد الفريق وذلك خلال التدريبات التي أقيمت مؤخراً. وذكر الاتحاد في بيان رسمي على منصة «إكس» أن بنزيمة تعرض لإصابة خلال التدريبات، وبدأ على إثرها تنفيذ برنامج علاجي في العيادة الطبية للنادي. ولم يفصح النادي السعودي عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها بنزيمة «37 عاماً» والتي من المتوقع أن تتسبب في غيابه عن مباراة فريقه ضد الفتح مساء الجمعة بالجولة الثانية من بطولة الدوري.

واستهل الاتحاد مشواره في المسابقة بفوز كبير على الأخدود 5 / 2 حمل بصمة واضحة لمهاجم ريال مدريد السابق، الذي سجل ثلاثة أهداف. ولعب بنزيمة دوراً بارزاً في تتويج فريقه بلقبي دوري المحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، بعدما سجل 21 هدفاً في مسابقة الدوري ليكون ثالث الهدافين على مستوى البطولة، بفارق أربعة أهداف عن الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر. كما أحرز اللاعب، الذي انضم للاتحاد في صيف 2023، أربعة أهداف على مستوى بطولة الكأس الموسم الماضي أيضاً، ليقوده للتتويج باللقب.