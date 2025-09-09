فشل مفاوضات العودة.. ريال مدريد يواصل مقاطعة حفل الكرة الذهبية

مدريد (د ب أ)

توجه وفد من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للتوصل لاتفاق مع مسؤولي نادي ريال مدريد بشأن حضور الحفل المقبل، ولكن المحاولات باءت بالفشل.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن العلاقات بين النادي المدريدي ومسؤولي مجلة «فرانس فوتبول» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، شهدت تدهوراً كبيراً، لاعتراض إدارة الريال على ما حدث العام الماضي 2024، بمنح الجائزة للإسباني رودري، نجم وسط مانشستر سيتي، بدلاً من البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الريال.

وأضافت أن إدارة ريال مدريد قاطعت حفل العام الماضي، الذي أقيم في أحد مسارح العاصمة الفرنسية باريس، وتم إلغاء رحلة وفد النادي بالكامل الذي ضم مسؤولين بالإدارة وكارلو أنشيلوتي مدرب الفريق السابق، واللاعبين كارفاخال وبيلينجهام وفالفيردي، وفينيسيوس، الذي كان يجهز نفسه للفوز بالجائزة المرموقة.

وأدى انسحاب ريال مدريد من الحفل إلى ضجة عالمية كبيرة، خاصة أنه يضم مع برشلونة أكبر عدد من اللاعبين الفائزين بالكرة الذهبية (12 لاعباً) منهم دي ستيفانو وفيجو ورونالدو وكريستيانو رونالدو ومودريتش وكريم بنزيمة من صفوف الريال.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي حفل الكرة الذهبية حاولوا خلال الأشهر القليلة الماضية إعادة العلاقات مع ريال مدريد، وسافر وفد بالفعل من المجلة الفرنسية إلى مدريد، ولكن المحاولات باءت بالفشل بشأن التوصل لاتفاق قبل حفل جوائز موسم 2024/ 2025، الذي سيقام يوم 22 سبتمبر المقبل.

وستوزع خلال الحفل جوائز أخرى بخلاف الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة، مثل جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وجائزة جيرد مولر لأفضل هداف، وجائزة يوهان كرويف لأفضل مدرب، حيث ستوزع كل هذه الجوائز لفئتي الرجال والسيدات. كما ستقدم خلال الحفل أيضاً جائزة أفضل ناد للرجال والسيدات، وجائزة سقراط التي تخصص للأعمال الخيرية والاجتماعية في عالم كرة القدم. وختمت الصحيفة تقريرها بأنه نظراً للصراع بين الجهتين، فإن أنشيلوتي لم يتسلم جائزته لأفضل مدرب في العالم لموسم 2023/ 2024.