الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

رحيل سانتو وحضور بوستيكوجلو في نوتنجهام فورست

رحيل سانتو وحضور بوستيكوجلو في نوتنجهام فورست
9 سبتمبر 2025 18:11

لندن (رويترز)

أعلن نادي نوتنجهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعيين أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام هوتسبير السابق، مدرباً جديداً له، بعد إقالة نونو إسبيريتو سانتو من المنصب.
وأكد فورست، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إقالة إسبيريتو سانتو من منصبه. بعد أن اعترف المدرب البرتغالي الشهر الماضي بانهيار علاقته مع مالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس.
وقال ماريناكيس في بيان تعيين بوستيكوجلو: «نجلب إلى النادي مدرباً لديه سجل ثابت ومستمر في تحقيق الألقاب».
وأضاف: «خبرته في تدريب الأندية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى رغبته في بناء شيء مميز معنا في فورست، تجعله شخصاً رائعاً لمساعدتنا في رحلتنا نحو تحقيق كل طموحاتنا بشكل مستمر».
وقاد مدرب منتخب أستراليا السابق، المولود في اليونان، توتنهام هوتسبير إلى أول ألقابه الكبرى منذ عام 2008، عندما حقق لقب الدوري الأوروبي، لكن توتنهام عانى تحت قيادته في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما احتل المركز 17، ليقال من منصبه في يونيو الماضي.

توتنهام
آنجي بوستيكوجلو
نوتنجهام
