الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الدوري الإيطالي يترقب «المنظور الفريد» في قمة يوفنتوس وإنتر

الدوري الإيطالي يترقب «المنظور الفريد» في قمة يوفنتوس وإنتر
9 سبتمبر 2025 19:19

روما (رويترز)

أخبار ذات صلة
يوفنتوس «نيكست جين».. ماكينة تصدير المواهب
زيلينسكي يتعهد لجماهير الإنتر بـ «نسخة مختلفة»

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إنه سيُجرى تثبيت كاميرات صغيرة على أجساد الحكام للمرة الأولى في المسابقة في مباراة يوفنتوس أمام ضيفه إنتر ميلان يوم السبت المقبل.
وستُثبت الكاميرا الصغيرة عالية الدقة، التي تزن ستة جرامات فقط، على سماعة الرأس لاستخدامها خلال الإحماء ومختلف المواقف في المباراة، ومنها الركلات الحرة، وفي إعادة اللقطات.
وستكون اللقطات المسجلة متاحة أيضاً لحكام تقنية الفيديو مع بث لقطات مختارة بشكل مباشر للجمهور.
وجرى اختبار هذا الابتكار بالفعل في الولايات المتحدة خلال بطولة كأس العالم للأندية في يوليو، ضمن حملة أوسع نطاقاً من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعزيز تغطية مسابقات النخبة.
وقال لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي، إن الكاميرا ستمنح المشجعين منظوراً فريداً للعبة.
وأضاف: «كان الدوري الإيطالي دائماً في طليعة تبني التقنيات الجديدة، مدركاً الدور المحوري الذي تلعبه في تطور المشاهدة التلفزيونية، وفي الترويج لمنتجنا عالمياً، وفي ضمان الشفافية في قرارات التحكيم».
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في أغسطس الماضي أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيشهد أيضاً اختبار كاميرات الحكام في مباريات مختارة في الموسم الجديد.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إنتر ميلان
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 07:34
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
اليوم 07:30
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الأخبار العالمية
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
اليوم 01:55
نازحون فلسطينيون فوق مركبات محملة بالأمتعة بعد أمر إخلاء مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء
اليوم 01:55
شرطي أوكراني بموقع غارة جوية روسية في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو: لا نسعى للانتقام ومستعدون للحوار
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©