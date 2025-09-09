الدوري الإيطالي يترقب «المنظور الفريد» في قمة يوفنتوس وإنتر

روما (رويترز)

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إنه سيُجرى تثبيت كاميرات صغيرة على أجساد الحكام للمرة الأولى في المسابقة في مباراة يوفنتوس أمام ضيفه إنتر ميلان يوم السبت المقبل.

وستُثبت الكاميرا الصغيرة عالية الدقة، التي تزن ستة جرامات فقط، على سماعة الرأس لاستخدامها خلال الإحماء ومختلف المواقف في المباراة، ومنها الركلات الحرة، وفي إعادة اللقطات.

وستكون اللقطات المسجلة متاحة أيضاً لحكام تقنية الفيديو مع بث لقطات مختارة بشكل مباشر للجمهور.

وجرى اختبار هذا الابتكار بالفعل في الولايات المتحدة خلال بطولة كأس العالم للأندية في يوليو، ضمن حملة أوسع نطاقاً من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعزيز تغطية مسابقات النخبة.

وقال لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي، إن الكاميرا ستمنح المشجعين منظوراً فريداً للعبة.

وأضاف: «كان الدوري الإيطالي دائماً في طليعة تبني التقنيات الجديدة، مدركاً الدور المحوري الذي تلعبه في تطور المشاهدة التلفزيونية، وفي الترويج لمنتجنا عالمياً، وفي ضمان الشفافية في قرارات التحكيم».

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في أغسطس الماضي أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيشهد أيضاً اختبار كاميرات الحكام في مباريات مختارة في الموسم الجديد.