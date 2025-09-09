الأمور تسير في الطريق الصحيح.. زيدان يتأهب لتدريب «الديوك»

باريس (د ب أ)

تحدثت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء عن اقتراب الأسطورة زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، من خلافة ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، بعد مونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك. وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن الرأي السائد داخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، هو أن يتولى زيدان المسؤولية بعد المونديال.

ويتردد الحديث داخل أروقة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بشأن كون زيدان المرشح الأوفر حظاً ليصبح المدرب الجديد لمنتخب الديوك، ويبدو أن هذه اللحظة آتية لا محالة، بحسب «ليكيب». وأكدت الصحيفة الفرنسية أن زيدان يستعد بالفعل لمنصبه التدريبي القادم، بعد أن تحدث الجميع عن كونه المرشح الأقرب للمهمة، أثناء تجمع لكبار الشخصيات في عالم كرة القدم الفرنسية في 12 يوليو الماضي، للاحتفال بالذكرى السابعة والعشرين لذكرى كأس العالم 1998 التي أقيمت في فرنسا.

ولم يشارك ديشامب في تلك الفعالية لأنه كان يتواجد في أميركا لمشاهدة نهائي كأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان وتشيلسي، حينما خسر الفريق الفرنسي بثلاثية نظيفة.

وكان من بين الحضور خلال الفعالية أساطير فرنسية مثل لوران بلان وفينسنت كانديلا وإيمي جاكيه، بالإضافة إلى بول بوجبا وميشيل بلاتيني كضيوف شرف. وتحدث الحضور، وفقاً لصحيفة «ليكيب» حول مستقبل زيدان في المنتخب الفرنسي. ونقلت «ليكيب» عن صديق مقرب من زيدان، لم تذكره اسمه القول «زيزو ليس غريباً على هذه المعلومات... إنه يعرف كل شيء». وأضاف: «لكن المعلومات تصل إليه أكثر مما يطلبها، إنه يعلم أن اللاعبين يحلمون بالعمل معه». لكن فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يبدو أكثر حذراً في هذا الشأن، ولا ينوي اتخاذ أي قرارات قبل كأس العالم 2026، حيث قال مصدر مقرب منه للصحيفة ذاتها «من السابق لأوانه»، التطرق لهذا الملف.