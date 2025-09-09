الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ظل رونالدينيو» من لانكشاير إلى يوركشاير!

«ظل رونالدينيو» من لانكشاير إلى يوركشاير!
9 سبتمبر 2025 19:27

لندن(د ب أ)

أخبار ذات صلة
برشلونة يؤكد إصابة دي يونج
فقد جواز سفره في تركيا.. يامال يقع في «الحب»!

يستعد جواو مينديز نجل نجم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدينيو، لمغادرة فريقه بيرنلي الإنجليزي، والانتقال إلى غريمه المحلي هال سيتي. وانضم مينديز «20 عاماً» إلى بيرنلي هذا الصيف قادماً من برشلونة الإسباني، وهو النادي الذي حصد والده من خلاله الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، عندما لعب ضمن صفوفه سابقاً. لكن مينديز يستعد للتحول من لانكشاير إلى يوركشاير، من أجل الانتقال إلى هال سيتي، بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية اليوم الثلاثاء.
ونقلت الصحيفة عن موقع «هال لايف» أنه من المتوقع أن ينضم مينديز لفريق الناشئين بالنادي تحت 21 عاماً، في بيشوب بورتون كوليدج خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولعب مينديز الجناح صاحب القدم اليسرى خمس مباريات على مستوى كأس الدوري الإنجليزي (لفرق الناشئين)، حيث سجل هدفاً وحيداً وصنع هدفين.
وكان النجم البرازيلي الصغير، من بين 13 لاعباً شاباً، استغنى عنهم بيرنلي هذا الصيف، ما مهد لخطوة الانتقال المفاجئة. وفي لقاء سابق مع شبكة «إي إس بي إن»، في فبراير هذا العام، قال مينديز إنه تأقلم مع الأجواء الباردة في إنجلترا التي كانت بمثابة تحد بالنسبة له في بادئ الأمر، وبات يحب الأجواء والشغف الجماهيري الذي يراه في المدرجات.
وتحدث مينديز عن السير على خطى والده، حيث قال إنه لا يريد أن يكون ظلاً لرونالدينيو، لكنه يرغب في أن تكون له مسيرته المستقلة.
وأضاف: «أريد أن أكون جواو، بصرف النظر عن أي شيء آخر، لم أحاول أقط أن أكون كوالدي، ولم أرغب يوماً في أن أكون مثله». ولن يكون نجل رونالدينيو هو اللاعب الوحيد الذي يحظى بشهرة والده في هال سيتي، حيث يضم النادي أيضاً زاك ياجيلكا نجل لاعب إيفرتون السابق فيل ياجليكا. 

 

رونالدينيو
بيرنلي
هال سيتي
برشلونة
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 07:34
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
اليوم 07:30
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الأخبار العالمية
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
اليوم 01:55
نازحون فلسطينيون فوق مركبات محملة بالأمتعة بعد أمر إخلاء مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء
اليوم 01:55
شرطي أوكراني بموقع غارة جوية روسية في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو: لا نسعى للانتقام ومستعدون للحوار
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©