«ظل رونالدينيو» من لانكشاير إلى يوركشاير!

لندن(د ب أ)

يستعد جواو مينديز نجل نجم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدينيو، لمغادرة فريقه بيرنلي الإنجليزي، والانتقال إلى غريمه المحلي هال سيتي. وانضم مينديز «20 عاماً» إلى بيرنلي هذا الصيف قادماً من برشلونة الإسباني، وهو النادي الذي حصد والده من خلاله الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، عندما لعب ضمن صفوفه سابقاً. لكن مينديز يستعد للتحول من لانكشاير إلى يوركشاير، من أجل الانتقال إلى هال سيتي، بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية اليوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن موقع «هال لايف» أنه من المتوقع أن ينضم مينديز لفريق الناشئين بالنادي تحت 21 عاماً، في بيشوب بورتون كوليدج خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولعب مينديز الجناح صاحب القدم اليسرى خمس مباريات على مستوى كأس الدوري الإنجليزي (لفرق الناشئين)، حيث سجل هدفاً وحيداً وصنع هدفين.

وكان النجم البرازيلي الصغير، من بين 13 لاعباً شاباً، استغنى عنهم بيرنلي هذا الصيف، ما مهد لخطوة الانتقال المفاجئة. وفي لقاء سابق مع شبكة «إي إس بي إن»، في فبراير هذا العام، قال مينديز إنه تأقلم مع الأجواء الباردة في إنجلترا التي كانت بمثابة تحد بالنسبة له في بادئ الأمر، وبات يحب الأجواء والشغف الجماهيري الذي يراه في المدرجات.

وتحدث مينديز عن السير على خطى والده، حيث قال إنه لا يريد أن يكون ظلاً لرونالدينيو، لكنه يرغب في أن تكون له مسيرته المستقلة.

وأضاف: «أريد أن أكون جواو، بصرف النظر عن أي شيء آخر، لم أحاول أقط أن أكون كوالدي، ولم أرغب يوماً في أن أكون مثله». ولن يكون نجل رونالدينيو هو اللاعب الوحيد الذي يحظى بشهرة والده في هال سيتي، حيث يضم النادي أيضاً زاك ياجيلكا نجل لاعب إيفرتون السابق فيل ياجليكا.