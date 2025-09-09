اتحاد الفروسية يعتمد المناصب الجديدة ويستعرض «أجندة الموسم»

دبي (وام)



اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المناصب الجديدة للدورة الانتخابية 2024 - 2028، كما استعرض البرامج الخاصة بالموسم الجديد.

وجاء اعتماد المناصب بناءً على قرار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، بتشكيل المجلس الجديد للاتحاد، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، وعضوية كل من ناعمة عبدالرحمن المنصوري، ومطر سهيل علي اليبهوني، والدكتور عبدالله آل الشيخ، وعبدالعزيز خالد النوري، والدكتور غانم محمد الهاجري، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، وأحمد عبدالرحمن الشرفاء، وراشد ناصر راشد آل علي، ومحمد سيف الحبسي، وعلي مصبح الكعبي.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد، في اجتماعه الأول أمس بدبي، اختيار سعادة مطر اليبهوني نائباً للرئيس، والدكتور غانم محمد الهاجري أميناً عاماً، وسلطان خليفة اليحيائي رئيساً للجنة قفز الحواجز، والدكتور عبدالله آل الشيخ رئيساً للجنة القدرة، وعلي مهنا الكعبي رئيساً للجنة الترويض، وعبدالعزيز النوري رئيساً للجنة التسويق.

واستعرض الاجتماع الأقسام الفنية للاتحاد، وهي القدرة والتحمل، وقفز الحواجز، والترويض، والتقاط الأوتاد، والإنجازات المحققة لكل قسم، والمنشآت الرياضية لكل رياضة من رياضات الفروسية بالدولة، وأهم الأرقام خلال الموسم السابق، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً، خصوصاً في رياضة الترويض.

كما تم عرض ملف التحول الرقمي للخدمات الإلكترونية المقدمة للمدربين والفرسان والخيول عبر موقع الاتحاد الرسمي، وأهم الإنجازات السابقة، والمشاريع الحالية، والخطط المستقبلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات، وتوفير الخدمة من الموظف على مدار 24 ساعة.

ودعا اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، إلى مضاعفة الجهود من رؤساء اللجان والأعضاء خلال الدورة الجديدة 2024 - 2028، كما قدم لهم التهنئة باختيارهم لمجلس إدارة الاتحاد للدورة المقبلة، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، كما أثنى على الجهود المبذولة من العضوين السابقين، خليل إبراهيم، وأمل الصايغ.

وأكد أهمية العمل للحفاظ على المكتسبات النوعية التي حققتها رياضة الفروسية عالمياً، لترسيخ مكانة الإمارات المرموقة، ودورها الريادي في مجالات الفروسية، وتطويرها، والارتقاء بقدرات فرسانها، وتمكينهم من المهارات التنافسية، لرفع علم الإمارات على منصات التتويج.