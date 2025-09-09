الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تيديسكو يخلف مورينيو في قيادة فناربخشة

تيديسكو يخلف مورينيو في قيادة فناربخشة
9 سبتمبر 2025 19:47

إسطنبول(أ ف ب)

سيتولى المدرب الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو الإشراف على فناربخشة التركي لمدة موسمين، خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو، كما أعلن النادي الثلاثاء.
وقال النادي الإسطنبولي في بيان على منصة "إكس" إن "مدربنا الجديد هو دومينيكو تيديسكو".
وكان فناربخشة تخلى عن خدمات مورينيو أواخر الشهر الماضي بعد أن تولى المهمة على مدى 15 شهراً.
في المقابل، كان تيدسيكو مدرباً لمنتخب بلجيكا قبل أن يقال من منصبه في يناير الماضي.
وستكون مهمة المدرب الجديد قيادة فناربخشة إلى إحراز لقب الدوري التركي الغائب عن خزائه منذ عام 2014.
وسبق لتيديسكو الإشراف على تدريب أندية شالكة ولايبزيج الألمانيين وسبارتاك موسكو الروسي.

فناربخشة
مورينيو
دومينيكو تيديسكو
