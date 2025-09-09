ليبرون جيمس يحسن العلاقات الأميركية الصينية بمقال لصحيفة الشعب

هونج كونج (أ ب)

كتب نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس مقال رأي في صحيفة رسمية صينية هذا الأسبوع، في إشارة إلى محاولة لاستغلال هذه اللعبة، لتخفيف حدة التوتر السياسي بين البلدين.

وكتب جيمس، نجم لوس أنجلوس ليكرز، في مقال بصحيفة الشعب اليومية: «كرة السلة ليست مجرد رياضة بل هي جسر للتواصل بيننا». وتزامن نشر مقال جيمس «40 عاماً» مع زيارته إلى الصين قبل مباراتين وديتين الشهر المقبل في ماكاو بين فينيكس صنز وبروكلين نتس، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد من دوري السلة الأميركي.

كما نشرت هذه المقالة في ظل سعي مسؤولي الصين والولايات المتحدة لإيجاد خيارات تجنبهما صراعاً تجارياً بين أقوى اقتصادين في العالم. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على الصين، لتتوعد بكين في المقابل بفرض رسوم انتقامية. وسلطت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الضوء على مقال ليبرون جيمس، وكتبت «من النادر أن تنشر صحيفة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين مقالات لنجوم رياضيين أجانب، لأنه من المتعارف عليه أن نجوم الرياضة العالميين يتواصلون مع الجماهير الصينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وعبر ليبرون جيمس عن انبهاره من حفاوة الاستقبال الذي وجده في الصين، وذلك قبل استعداده للمشاركة في موسمه الثالث والعشرين بدوري السلة الأميركي.