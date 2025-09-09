الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عرض كوري يعيد جاريث بيل من الاعتزال

عرض كوري يعيد جاريث بيل من الاعتزال
9 سبتمبر 2025 21:39

لندن (د ب أ)
يستعد الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني السابق للعودة إلى كرة القدم، بعدما أعلن اعتزاله اللعب قبل نحو عامين.
وأعلن بيل في 2023 انتهاء مسيرته المميزة في كرة القدم، بعدما مثل ناديي توتنهام الإنجليزي وريال مدريد.
وكان بيل «36 عاماً» قد استغل الاعتزال ليمارس لعبته المفضلة الجولف، كما يحل ضيفاً دائماً في مجال التحليل الفني عبر شبكة «تي إن تي سبورتس»، حيث تم الاستعانة به كبديل لنجم مانشستر يونايتد السابق ريو فيردناند الذي رحل.
لكن النجم الويلزي يتأهب لاستعادة نشاطه هذا الأسبوع من خلال المشاركة في مباراة خيرية.
وسيلعب بيل رفقة فريق سبير «الرمح» ضد فريق شيلد «الدرع»، خلال مباراة بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول يوم السبت.
ولن يكون بيل النجم الوحيد الحاضر، حيث إن فريق «الرمح» سيضم أساطير آخرين على غرار الفرنسي تييري هنري، والبرازيليين كاكا ورونالدينيو، بالإضافة إلى الإنجليزي واين روني أما فريق «الدرع»، فيضم نجوماً سابقين على مستوى الدفاع، مثل فيردناند والإيطالي أليساندرو نيستا والإسباني كارلوس بويول، والصربي نيمانيا فيديتش. وسيتولى مدربان بارزان تدريب كل من الفريقين.

أخبار ذات صلة
رحيل سانتو وحضور بوستيكوجلو في نوتنجهام فورست
فشل مفاوضات العودة.. ريال مدريد يواصل مقاطعة حفل الكرة الذهبية
جاريث بيل
توتنهام
ريال مدريد
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 07:34
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
اليوم 07:30
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الأخبار العالمية
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
اليوم 01:55
نازحون فلسطينيون فوق مركبات محملة بالأمتعة بعد أمر إخلاء مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء
اليوم 01:55
شرطي أوكراني بموقع غارة جوية روسية في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو: لا نسعى للانتقام ومستعدون للحوار
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©