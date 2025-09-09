عرض كوري يعيد جاريث بيل من الاعتزال

لندن (د ب أ)

يستعد الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني السابق للعودة إلى كرة القدم، بعدما أعلن اعتزاله اللعب قبل نحو عامين.

وأعلن بيل في 2023 انتهاء مسيرته المميزة في كرة القدم، بعدما مثل ناديي توتنهام الإنجليزي وريال مدريد.

وكان بيل «36 عاماً» قد استغل الاعتزال ليمارس لعبته المفضلة الجولف، كما يحل ضيفاً دائماً في مجال التحليل الفني عبر شبكة «تي إن تي سبورتس»، حيث تم الاستعانة به كبديل لنجم مانشستر يونايتد السابق ريو فيردناند الذي رحل.

لكن النجم الويلزي يتأهب لاستعادة نشاطه هذا الأسبوع من خلال المشاركة في مباراة خيرية.

وسيلعب بيل رفقة فريق سبير «الرمح» ضد فريق شيلد «الدرع»، خلال مباراة بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول يوم السبت.

ولن يكون بيل النجم الوحيد الحاضر، حيث إن فريق «الرمح» سيضم أساطير آخرين على غرار الفرنسي تييري هنري، والبرازيليين كاكا ورونالدينيو، بالإضافة إلى الإنجليزي واين روني أما فريق «الدرع»، فيضم نجوماً سابقين على مستوى الدفاع، مثل فيردناند والإيطالي أليساندرو نيستا والإسباني كارلوس بويول، والصربي نيمانيا فيديتش. وسيتولى مدربان بارزان تدريب كل من الفريقين.