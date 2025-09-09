التعادل مع بوركينا فاسو يؤجل حسم «بطاقة الفراعنة» المونديالية

واجادوجو (د ب أ)

حسم التعادل من دون أهداف مباراة المنتخب المصري لكرة القدم مع مضيفه بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأرجأ منتخب مصر حسم بطاقة تأهله لكأس العالم إلى الجولتين المقبلتين في شهر أكتوبر المقبل، عندما يلاقي جيبوتي في الجولة التاسعة ثم غينيا بيساو في الجولة العاشرة والأخيرة.

ولجأ حسام حسن مدرب منتخب مصر لتشكيلة يغلب عليها الطابع الدفاعي، معتمداً على الثنائي الهجومي محمد صلاح قائد المنتخب ومهاجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي في الهجوم فقط، مع خماسي دفاعي، بينما استمر غياب مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي الذي أبقاه المدرب على مقاعد البدلاء.

وسيطر منتخب بوركينا فاسو على مجريات اللعب بشكل كبير، معتمداً على الانطلاقات من الأجناب على أمل إرسال كرات عرضية في عمق الدفاع المصري.

واصطدم منتخب مصر بإصابة مبكرة لنجمه مرموش في الدقيقة 4 إثر كرة مشتركة، حيث لم يكمل اللاعب المواجهة ليتم استبداله في الدقيقة 7، ليشارك مهاجم البنك الأهلي أسامة فيصل بديلاً له.

ولم تكن هناك محاولات خطيرة باتجاه مرمى إيرفي كوفي حارس أنجيه الفرنسي ومنتخب بوركينا فاسو، باستثناء تسديدة من مسافة بعيدة في الدقائق الأولى عن طريق مرموش قبل خروجه، وكرات عرضية بعد ذلك باتجاه صلاح وفيصل لكن دون جدوى.

في المقابل تفوق المنتخب المضيف في معظم الكرات المشتركة بفضل القوة البدنية في الالتحامات

وفي الشوط الثاني لم يغير منتخب مصر فلسفته الدفاعية، لكن مع تحرك أفضل نسبياً في الجانب الهجومي، بفضل كرات طولية لمحمد صلاح وأسامة فيصل، إلا أن أغلبها لم تكتمل بسبب التدخل الدفاعي القوي من جانب بوركينا فاسو.

وسجل محمد صلاح هدفا من رأسية بعد متابعة لكرة عرضية من جهة اليسار في الدقيقة 66، لكن راية التسلل كانت حاضرة، لتحرم المنتخب المصري من التقدم.

واحتفظ حسام حسن بأوراقه البديلة باستثناء التبديل الاضطراري الذي أجراه مع بداية الشوط الأول، حيث أفرج أخيراً عن 3 بدلاء في الدقيقة .85 وشارك مصطفى محمد بديلاً لأسامة فيصل، وحل أحمد مصطفى زيزو على حساب محمود حسن "تريزيجيه"، بينما لعب مهند لاشين بدلاً من أحمد نبيل "كوكا". وأهدر منتخب مصر أكثر من فرصة محققة في الدقائق الأخيرة عن طريق مصطفى محمد، بعد مرتدات سريعة لم تستغل بالشكل الأمثل.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده لـ 20 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو في وصافة المجموعة الأولى. ويتقابل منتخب مصر مع كل من جيبوتي، خارج أرضه وغينيا بيساو في القاهرة، بالجولتين التاسعة والعاشرة الشهرة المقبل، أما منتخب بوركينا فاسو فيحل ضيفاً على سيراليون ثم يستقبل إثيوبيا.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مباراة واحدة فقط من مباراتيه المقبلتين لحجز بطاقة التأهل رسمياً للمونديال.