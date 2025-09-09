نادي الجزيرة ومجموعة سيتي يعلنان توسيع تعاونهما الإستراتيجي

مراد المصري (أبوظبي)

أعلنت «مجموعة سيتي لكرة القدم» و«نادي الجزيرة» عن اتفاقية تعاون جديدة تقدم من خلالها المجموعة الاستشارات الاستراتيجية التي تركز على دعم أهداف النادي طويلة الأمد للنادي، وستُوسّع الاتفاقية نطاق التعاون القائم حالياً بين المجموعة وأكاديمية نادي الجزيرة، لتشمل تقديم الاستشارات في مجالات استراتيجية رئيسة أخرى في مجال كرة القدم.

حضر مراسم الإعلان، مساء اليوم بأكاديمية نادي الجزيرة في مدينة الشوامخ بأبوظبي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، نائب رئيس نادي الجزيرة، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، والذي حرص أيضاً على التقاء فريق تحت 21 سنة وتهنئتهم على إنجازات الموسم الماضي، الذي حقق فيه لقبي كأس الإمارات وكأس السوبر.

وقدمت مجموعة سيتي خلال الموسمين الماضيين خبراتها لأكاديمية نادي الجزيرة في منهجيات وأساليب التدريب والتعليم، والتكنولوجيا، والمرافق، والعمليات، مع التركيز على الاستفادة من الأسس القوية التي تتمتع بها الأكاديمية والبناء عليها، ويهدف هذا التعاون لتعزيز سمعة الأكاديمية كوجهة مفضلة وجاذبة لأفضل المواهب، وتحقيق المزيد من قصص النجاح بعد أن توَج فريق 21 عاماً في موسم 2024/2025 بثنائية كأس الإمارات وكأس السوبر.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، وبالإضافة إلى الأكاديمية، ستقدّم مجموعة سيتي لنادي الجزيرة استشارات حول أفضل الممارسات في مجالات اكتشاف المواهب، واستقطاب اللاعبين، وتطويرهم وتحسين أدائهم. وسيتضمن التعاون الجديد تقديم الخبرات في مجال تحليل البيانات والمعلومات الرقمية لدعم نادي الجزيرة في سعيه لتحقيق طموحاته.

وتعزز هذه الشراكة حضور مجموعة سيتي في المنطقة، وتتيح فرصاً جديدة لتبادل المعرفة واكتساب الخبرات المحلية، كما يكمّل هذا التعاون برامج مدارس سيتي لكرة القدم في المنطقة التي تضم حالياً أكثر من 3000 طالب مسجل، ويتيح للمواهب المحلية الشابة فرصاً جديدة لمواصلة مسيرتهم الكروية.

وبهذه المناسبة، قال أوليفييه توركيل، المدير العام لمجموعة سيتي لكرة القدم في الشرق الأوسط: «نتطلع إلى توسيع نطاق عملنا مع نادي الجزيرة ليشمل مشاريع رئيسة تحقق تأثيراً كبيراً في مجال كرة القدم. ويتيح نموذجنا الفريد، إمكانية تقديم خبرات عالمية متنوعة، المرتكزة على سجلنا الحافل بالنجاحات حول العالم. ومن خلال هذا التعاون الاستشاري، نهدف إلى مشاركة خبراتنا الفريدة والمساهمة في دعم أداء النادي على أرض الملعب. كما يمثل هذا التعاون فرصة للمساهمة في النمو المستمر لرياضة كرة القدم في المنطقة، وسنبذل قصارى جهدنا للمساهمة في ذلك».

من جانبه، قال جمال سعيد النعيمي، الرئيس التنفيذي لنادي الجزيرة: «يسعدنا تطوير وتعزيز شراكتنا مع مجموعة سيتي لكرة القدم بما يؤكد التزامنا بتطوير هذه الرياضة في نادينا وفق أعلى المعايير العالمية، ويعزز مكانتنا كنادٍ رائد ومبتكر على مستوى المنطقة. كما نفخر بالتقدم الذي حققته الأكاديمية حتى الآن، وكلنا ثقة بأن الخبرات الكبيرة لمجموعة سيتي ستسهم في تحقيق المزيد من النجاح من خلال تطوير عمليات استقطاب وتنمية المواهب والنجاح المستدام وطويل الأمد».