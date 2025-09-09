الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
لابا يحصل على جائزة أفضل لاعب في أغسطس

9 سبتمبر 2025 23:07

 
أبوظبي (وام)

دوجاي وون يدخل حسابات العبدولي
أناتولي يعود إلى هجوم البطائح أمام عجمان


أعلنت رابطة المحترفين اليوم، عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر أغسطس 2025، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب بدوري أدنوك للمحترفين الموسم الجاري. وتوج بجائزة أفضل لاعب، لابا كودجو مهاجم العين، وجاء فوزه بالجائزة بعد تقديم أرقام مميزة في أول جولتين بالبطولة، حيث لعب مباراتين بما يعادل 180 دقيقة كاملة وأحرز 3 أهداف وقدم 11 تمريرة صحيحة و5 تسديدات على المرمى، بالإضافة إلى تمريرة واحدة مؤثرة.
وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى زايد الحمادي، حارس مرمى الوحدة، ونال اللاعب الجائزة بعد أن حافظ على شباكه نظيفة في المباراتين وقام بـ5 تصديات ناجحة. وفاز بجائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس، فلاديمير إيفيتش مدرب العين.
وانتزع إيفيتش الجائزة بعد قيادة فريق العين للانتصار في أول مباراتين وتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن النصر الوصيف، وسجل معه الفريق 5 أهداف واستقبل 3 باستحواذ بلغ معدله 59.3% ودقة تمرير 87.05% ونفذ الفريق معه 378 تمريرة في ملعب المنافس.

لابا كودجو
رابطة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
دوري المحترفين
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 07:34
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
اليوم 07:30
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الأخبار العالمية
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
اليوم 01:55
نازحون فلسطينيون فوق مركبات محملة بالأمتعة بعد أمر إخلاء مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء
اليوم 01:55
شرطي أوكراني بموقع غارة جوية روسية في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو: لا نسعى للانتقام ومستعدون للحوار
اليوم 01:55
