«الأبيض الأولمبي» إلى نهائيات آسيا عبر بوابة «أفضل الثواني»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

حجز منتخب الإمارات الأولمبي بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «السعودية 2026»، بعدما أنهى التصفيات في وصافة المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، ليظفر بمقعده بين أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني، رغم خسارته أمام نظيره الإيراني 2 - 3 اليوم على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب هونج كونج على جوام 1-0.

وأنهى «الأبيض الأولمبي» مشوار التصفيات برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين متتاليين على جوام 13 - 0 وهونج كونج 2 - 0، فيما تصدر منتخب إيران المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وجاء هونج كونج ثالثاً بـ 3 نقاط، مقابل بقاء جوام بلا رصيد.

وضمن منتخبنا التأهل من بين أفضل أربعة منتخبات وصيفة، بفضل فارق الأهداف (+14)، إلى جانب الصين (7 نقاط) من المجموعة الرابعة، أوزبكستان (7 نقاط) من المجموعة الخامسة، ولبنان (7 نقاط) من المجموعة السادسة.

أما المنتخبات المتأهلة مباشرة بصدارة المجموعات الإحدى عشرة، فجاءت: الأردن، اليابان، فيتنام، أستراليا، قيرغزستان، تايلاند، العراق، قطر، إيران، كوريا الجنوبية، وسوريا، لتنضم جميعها إلى المنتخب السعودي المستضيف.

ويُعد هذا التأهل هو السادس في تاريخ «الأبيض الأولمبي» إلى النهائيات القارية، بعدما شارك سابقاً في نسخ: عُمان 2014، قطر 2016، تايلاند 2020، أوزبكستان 2022، وقطر 2024، فيما غاب فقط عن نسخة الصين 2018.

وافتتح المنتخب الإيراني التسجيل في الدقيقة 25 عبر أمير محمد، الذي تابع كرة أبعدها الحارس حمد المقبالي، الذي خاض مباراته الأولى أساسياً في التصفيات بديلاً لخالد توحيد، وعزز سعيد خيزان التقدم بهدف ثانٍ برأسية في الدقيقة 36 من ركلة حرة، قبل أن يضيف الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

ورفض «الأبيض الأولمبي» الاستسلام، حيث قلص مايد الكاس الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما تابع تسديدة جونيور نيداي المرتدة من الحارس الإيراني وأودعها الشباك.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخبنا محاولاته الهجومية، ليوقع محمد جمعة المنصوري على الهدف الثاني في الدقيقة 72 إثر استخلاص ناجح للكرة داخل منطقة الجزاء، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة الختام التي منحت إيران الفوز والتأهل المباشر، فيما عبر منتخبنا إلى النهائيات عبر بوابة أفضل الثواني.