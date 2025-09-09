الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخبنا للميني فوتبول يكسب طاجيكستان في «دولية أوزبكستان»

منتخبنا للميني فوتبول يكسب طاجيكستان في «دولية أوزبكستان»
10 سبتمبر 2025 01:53

طشقند (وام)

فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف، في مباراته الافتتاحية، ضمن المجموعة الأولى ببطولة أوزبكستان الدولية، المقامة حالياً في العاصمة طشقند، بمشاركة 8 منتخبات.
وحسم منتخبنا النتيجة بهدف اللاعب محمد خليل الحوسني، من ضربة جزاء، بينما حصد زميله محمد السويدي، جائزة أفضل لاعب في المباراة.
ويواجه منتخبنا نظيره الباكستاني اليوم في الجولة الثانية، ويسعى للفوز لإعلان تأهله رسمياً إلى الدور نصف النهائي قبل مواجهته الثالثة مع منتخب أوزبكستان المقرر لها الخميس المقبل.
ووضعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى مع منتخبات أوزبكستان، وباكستان، وطاجيكستان، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات روسيا، وساحل العاج، وتركيا، وكازاخستان.

أخبار ذات صلة
وفد «الشارقة الخيرية» يضع حجر الأساس لمستوصف في طاجيكستان
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده
الميني فوتبول
طشقند
أوزبكستان
طاجيكستان
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 07:34
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
اليوم 07:30
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الأخبار العالمية
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
اليوم 01:55
نازحون فلسطينيون فوق مركبات محملة بالأمتعة بعد أمر إخلاء مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء
اليوم 01:55
شرطي أوكراني بموقع غارة جوية روسية في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو: لا نسعى للانتقام ومستعدون للحوار
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©