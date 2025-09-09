الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تجمع النخبة في الفجيرة

التحدي والإثارة عنوان دائم لبطولات الجوجيتسو (وام)
10 سبتمبر 2025 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجوجيتسو انطلاق الجولة السادسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، لمنافسات فئة «البدلة»، خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة واسعة من نخبة لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.
وتشهد الجولة منافسات متنوعة تشمل مختلف فئات الشباب والكبار والأساتذة في اليوم الأول، بينما تقام في اليوم الثاني نزالات الناشئين تحت 14 عاماً، وتحت 16 عاماً، فيما تختتم البطولة في اليوم الثالث بمنافسات فئات الصغار وتحت 12 عاماً، ضمن أجواء حماسية في ظل دخول البطولة مراحلها الأخيرة، حيث تتزايد حدة المواجهات بين الأندية واللاعبين الساعين إلى تثبيت مواقعهم في الترتيب العام، والاقتراب أكثر من لقب البطولة، الذي تُقدّر جوائزه الإجمالية بـ3 ملايين درهم.
وبهذه المناسبة، قال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو: «الجولة السادسة تُعد محطة مهمة في مسيرة البطولة، فهي تقرّبنا من لحظات الحسم، وتجعل من كل نقطة عنصراً حاسماً في تحديد هوية البطل».
وأضاف: «البطولة لا تقتصر على التنافس الرياضي، بل تترجم رسالتها المجتمعية من خلال غرس قيم الانضباط واحترام المنافس والمثابرة والثقة بالنفس في نفوس الشباب، وتعزيز التواصل مع الأسر، بما يرسخ حضور الجوجيتسو ركيزة رئيسة في المشهد الرياضي والمجتمعي في دولة الإمارات».
وشهدت الجولات الأخيرة منافسة قوية على صدارة الترتيب العام، حيث فاز نادي بني ياس للجوجيتسو بالمركز الأول في الجولة الرابعة لمنافسات فئة «البدلة»، وحل نادي الجزيرة للجوجيتسو في المركز الثاني، فيما جاء نادي العين للجوجيتسو ثالثاً، بينما تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الفائزين في الجولة الخامسة في فئة «من دون البدلة»، وحلت أكاديمية M.O.D في المركز الثاني، بينما حافظ نادي العين للجوجيتسو على موقعه في المركز الثالث.

