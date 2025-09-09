حمدان بن مبارك يهنئ المنتخب الأولمبي لصعوده إلى نهائيات كأس آسيا

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، منتخبنا الأولمبي بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في المملكة العربية السعودية عام 2026، مثمناً عمل الجهازين الفني والإداري واللاعبين.

وأشاد معاليه بطريقة إعداد المنتخب لهذه التصفيات، مؤكداً أن تفاني اللاعبين في التدريبات والمعسكرات، وتركيزهم في المباريات والتزامهم بصورة عامة كانت عوامل مؤثرة، ساعدت على تحقيق الهدف وإنجاز المهمة بنجاح. وأكد أن اتحاد الكرة سيواصل توفير أفضل البرامج للمنتخب الأولمبي حتي يكون مستعداً لنهائيات آسيا بالصورة المطلوبة.

وتقدم معالي رئيس الاتحاد بالشكر إلى الجمهور، وكل محبي الكرة الإماراتية، وثمن جهود المنظومة الإعلامية بالدولة الداعمة لكافة المنتخبات الوطنية.

وأضاف معالي الشيخ حمدان بن مبارك، " تأهل الأبيض الأولمبي إلى نهائيات آسيا تحت 23 سنة, وتأهل منتخبنا للناشئين إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة بشائر خير للكرة الإماراتية، ولا شك أن المواهب في هذين المنتخبين هم القاعدة التي تغذي المنتخب الأول، ومن المؤكد أنهم سيشكلون إضافة مهمة ومؤثرة في المستقبل القريب".

وقال" نحن سُعداء بهذه النجاحات، لكن طموحاتنا أكبر، وسنبقى نعمل من أجل تعزيز نتائج وإنجازات الكرة الإماراتية".