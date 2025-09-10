سقوط البرازيل والأرجنتين.. يا له من صباح حزين!

سوكري(د ب أ)

تأهل منتخب بوليفيا لكرة القدم إلى الملحق العالمي المؤهل لنهائيات بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها العام المقبل في أميركا وكندا والمكسيك، بعد فوزه على المنتخب البرازيلي 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم بالجولة الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية.

ويدين المنتخب البوليفي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ميجيل تيرسيروس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب البوليفي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، المؤهل للملحق العالمي، بفارق ثماني نقاط خلف باراجواي صاحبة المركز السادس، المؤهل مباشرة للمونديال.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب البرازيلي عند 28 نقطة في المركز الخامس، علماً بأنه كان ضمن تأهله للمونديال قبل هذه الجولة.

وفي مباراة أخرى، سقط المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، في فخ الخسارة أمام مضيفه منتخب الإكوادوري بهدف سجله إيدنر فالنسيا في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة طرد نيكولاس أوتاميندي، لاعب المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 31، ومويسيس كايسيدو، لاعب الإكوداور، في الدقيقة 50.

وتوقف رصيد المنتخب الأرجنتيني عند 38 نقطة في صدارة الترتيب، بينما رفع منتخب الإكوادور رصيده على 29 نقطة في المركز الثاني، علما بأنهما كان تأهلا للمونديال بشكل مباشر قبل هذه الجولة.

وفاز المنتخب الكولومبي على مضيفه منتخب فنزويلا 6 / 3، وتقمص لويس سواريز دور البطولة لمنتخب كولومبيا بعدما سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 42 و50 و59 و67.

وأضاف ياري مينا وجون كوردوبا، الهدفين الآخرين في الدقيقتين العاشرة و78.

في المقابل سجل أهداف منتخب فنزويلا تيلاسكو سيجوفيا وجوزيف مارتينز وخوسيه سالومون روندون في الدقائق 3 و12 و76.

ورفع منتخب كولومبيا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث، علماً بأنه كان ضمن تأهله للمونديال قبل هذه الجولة. وتوقف رصيد منتخب فنزويلا عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر، ليفشل في التأهل للمونديال أو الملحق العالمي.

وفاز منتخب باراجواي على مضيفه منتخب بيرو بهدف نظيف سجله ماتياس جالارزا في الدقيقة 78.

ورفع منتخب باراجواي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، وكان هو الآخر ضمن التأهل للمونديال قبل هذه الجولة، وتوقف رصيد منتخب بيرو عند 12 نقطة في المركز التاسع قبل الأخير.

وخيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين منتخب تشيلي وضيفه منتخب أوروجواي ليحصل كل منهما على نقطة، ليرفع منتخب تشيلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر الأخير، حيث فشل في التأهل للمونديال، كما رفع منتخب أوروجواي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، وكان ضمن التأهل للمونديال قبل هذه الجولة.