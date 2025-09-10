الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إنجلترا تنصب «السيرك الخماسي» في صربيا

إنجلترا تنصب «السيرك الخماسي» في صربيا
10 سبتمبر 2025 08:21

بلجراد(د ب أ)
اكتسح منتخب إنجلترا مضيفه صربيا وهزمه بنتيجة 5 / صفر، مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة بالمجموعة الحادية عشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.
وأنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متفوقاً بهدفين أحرزهما هاري كين ونونو مادويكي في الدقيقتين 33 و35.
وفي الشوط الثاني، أضاف إزري كونسا ومارك جيهي وماركوس راشفورد ثلاثة أهداف أخرى بالدقائق 52 و75 و90.
وفي التوقيت نفسه، فاز منتخب ألبانيا على ضيفه لاتفيا بهدف وحيد سجله كريستيان أسلاني في الدقيقة 25 من ركلة جزاء. بهذه النتائج، ابتعد المنتخب الإنجليزي بصدارة المجموعة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات، محققاً العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد صربيا عند سبع نقاط من أربع مباريات وتراجع للمركز الثالث.
أما منتخب ألبانيا فتقدم للمركز الثاني برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، وتجمد رصيد لاتفيا عند 4 نقاط من 5 مباريات، ليبقى في المركز الرابع.
وصمد المنتخب الصربي أكثر من نصف ساعة على ملعبه ووسط جماهيره أمام الإنجليز، حتى نفذ ديكلان رايس نجم وسط أرسنال ركلة ركنية ارتقى لها كين مهاجم بايرن ميونيخ برأسه في الزاوية اليمنى للحارس الصربي دوردي بيتروفيتش في الدقيقة 33.
وبعد أقل من دقيقتين من هجمة سريعة بالجهة اليمنى مرر مورجان روجرز كرة بينية بوجه القدم إلى مادويكي، الذي انطلق بسرعته من منتصف الملعب حتى دخل منطقة الجزاء، وسدد بإتقان في الشباك، ليتقدم الضيوف بهدف ثان.
انهار أصحاب الأرض بشكل أكبر في الشوط الثاني، واستقبل مرماهم ثلاثة أهداف أخرى، أولها من تسديدة لأنتوني جوردون ارتدت من بيتروفيتش حارس صربيا إلى مارك جيهي، الذي تعثر في تسديد الكرة لتصل إلى زميله كونسا ليسدد بسهولة في الشباك بالدقيقة 52.
وزادت الأمور تعقيداً على صربيا بعد طرد قائد الفريق، نيكولا ميلينكوفيتش، في الدقيقة 72 بعد عرقلة كين، وهو يتجه للانفراد بالمرمى.
واصل رايس إتقانه في تنفيذ الكرات الثابتة، حيث نفذ ركلة حرة قابلها مارك جيهي بقدمه في الشباك، ليتقدم الإنجليز بهدف رابع في الدقيقة 75 وسط تفكك تام لصفوف أصحاب الأرض.
وفي الدقيقة 89 تعرض البديل، أولي واتكينز لعرقلة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، نفذها راشفورد، مهاجم برشلونة المعار من مانشستر يونايتد بنجاح في الزاوية اليمنى، ليختتم مهرجان أهداف إنجلترا.

