فرنسا تتفادى «كمين» آيسلندا بتألق مبابي

باريس (رويترز)

سجل كيليان مبابي هدفاً وصنع آخر، ليقود فرنسا لقلب تأخرها إلى فوز 2-1 على آيسلندا على أرضها، لتحافظ على بدايتها المثالية ضمن المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، تصدرت فرنسا بقيادة مدربها ديدييه ديشامب، الترتيب بست نقاط من مباراتين، بفارق ثلاث نقاط عن آيسلندا. وتملك أوكرانيا وأذربيجان نقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق أمس.

اعتقد أندري لوكاس جوديونسن أنه سجل هدف التعادل بشكل مثير قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، عندما سدد الكرة بقوة في الشباك لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف، بعد أن أظهرت الإعادة التلفزيونية أنه شد قميص إبراهيما كوناتي.

وكان جوديونسن قد استغل خطأ مبكراً من مايكل أوليس ليضع آيسلندا في المقدمة في الشوط الأول، لكن مبابي عادل النتيجة من ركلة جزاء قبل أن يصنع هدف الفوز لزميله برادلي باركولا بعد نحو ساعة من اللعب.

ولعبت فرنسا آخر 20 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد أوريليان تشواميني بسبب تدخل متهور، لكن فرنسا صمدت لتواصل مسيرة تمتد منذ 32 عاماً لم تهزم فيها فرنسا على أرضها ضمن تصفيات كأس العالم سوى من إسبانيا.

وقال باركولا "كانت المباراة صعبة طوال الوقت. نجحنا في التسجيل، وهذا هو أهم ما استفدناه في تلك الأمسية".

وأضاف "بعد الاستراحة، سعينا للعب بشكل أسرع لخلخلة خطوطهم. واجهنا منافسينا الرئيسيين في المجموعة، وكان الفوز أمراً بالغ الأهمية".

وقال ديشامب عن القائد مبابي "إنه يتمتع بعقلية جيدة، يبذل جهدا كبيراً ويقدم حلولاً، وهو فعال للغاية. إنه قائد ممتاز للمجموعة بأكملها".

وفي غياب ثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي وديزريه دوي بسبب الإصابة، تأخرت فرنسا بهدف في الدقيقة 17 عندما اعترض جوديونسن تمريرة أوليس الخلفية ليضعها في مرمى مايك ماينان.

ورد أصحاب الأرض عندما أجبر ماركوس تورام ومانو كوني الحارس إلياس رافين أولافسون على إنقاذ مرماه مرتين، ثم سدد باركولا فوق العارضة قبل أن يتم عرقلة تورام داخل منطقة الجزاء، ويسجل مبابي ركلة الجزاء بنجاح في نهاية الشوط الأول.

وبعد الاستراحة، سدد أوليس في العارضة، قبل أن يقود مبابي هجمة مرتدة سريعة ويمرر الكرة إلى باركولا الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وكاد مبابي أن يضيف الهدف الثالث لكن أولافسون تصدى له، ورغم أن جوديونسن اعتقد أنه سجل مرة أخرى في اللحظات الأخيرة، فإن مراجعة حكم الفيديو ضمنت خروج فرنسا بالنقاط الكاملة.

وستواجه فرنسا منافستها أذربيجان على أرضها في العاشر من أكتوبر، ثم تواجه آيسلندا خارج أرضها بعدها بثلاثة أيام.