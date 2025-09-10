«أبوظبي لزوارق الفورمولا 2» يغازل «التتويج» في جولتي البرتغال

أبوظبي (الاتحاد)

يغادر غداً "الخميس" فريق أبوظبي للزوارق السريعة للفورمولا 2، إلى البرتغال، استعداداً للمشاركة في منافسات الجولتين الرابعة والخامسة الختاميتين من بطولة العالم بمدينتي بيزو وفيلفيلها البرتغاليتين على التوالي.

ويمثل الفريق في هذه الجولة النجم راشد القمزي، حامل لقب البطولة العالمية أكثر من مرة، وزميله المتسابق سالم اليافعي الذي يخوض موسمه الأول مع الفريق في هذه الفئة، بعد مشاركته الأولى في الجولة الماضية في إيطاليا، قادماً من منافسات الفورمولا 4.

وكانت الجولة السابقة من البطولة، والتي كان مقرراً إقامتها في مدينة سان نازارو الإيطالية، قد أُلغيت بسبب سوء حالة النهر وعدم ملاءمته لإقامة السباق، لتبقى المنافسة مفتوحة بقوة على المراكز الأولى في الترتيب العام.

ويتصدر الفرنسي بيتر مورين جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، يليه السويدي هيلمر وايبرج في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، بينما يحتل البريطاني ماثيو بالفيرمان المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بينما يسعى فريق أبوظبي لتقليص الفارق والمنافسة على اللقب قبل ختام البطولة.

وأكد ثاني القمزي مدير فريق أبوظبي للزوارق السريعة، أن المشاركة في الجولتين الختاميتين بالبرتغال، تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق هذا الموسم، مشيراً إلى أن التطلعات كبيرة للعودة إلى منصات التتويج وحصد النقاط، التي تبقي الفريق في دائرة المنافسة على لقب البطولة.

وقال القمزي: "تحضيراتنا تمت على أعلى مستوى من خلال برنامج تدريبي متكامل وتجهيزات فنية دقيقة للزوارق، واللاعبون يتمتعون بالجاهزية الكاملة لخوض التحدي".

وواصل: "نعتبر المشاركة في البرتغال فرصة لإبراز قوة المدرسة الإماراتية في هذه الرياضة، كما أنها تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من القيادة الرشيدة والجهات الرياضية في الدولة، وهو ما يمنحنا دافعاً إضافياً لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات أبوظبي في البطولات العالمية

ومن المقرر أن ينطلق سباق أفضل زمن في جولة بيزو يوم السبت ثم انطلاق السباق الرئيسي للجولة يوم الأحد وتنطلق في الأسبوع التالي منافسات الجولة الأخيرة يومي 20 و 21 سبتمبر.