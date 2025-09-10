«الصفقات المجانية» تفرض الحضور على السوق الإيطالية

معتز الشامي (أبوظبي)

رغم غلق سوق الانتقالات الصيفية، ما زالت أندية الدوري الإيطالي أمام فرصة ذهبية للتعاقد مع مجموعة من اللاعبين البارزين المتاحين مجاناً، بينهم نجوم سابق لهم اللعب في يوفنتوس والإنتر.

وبحسب قائمة أعدتها شبكة سكاي إيطاليا، يأتي الياباني تاكيهيرو تومياسو في الصدارة كأعلى اللاعبين قيمة مالية (18 مليون يورو)، بعد انتهاء عقده مع أرسنال عقب تجربة متذبذبة بسبب الإصابات، ومن بين الأسماء اللافتة أيضاً، نجوم ارتدوا قمصان الكبار: ثلاثي الإنتر السابق دييجو لاكسالت، يان كاراموه وكريستيان إريكسن، إلى جانب لاعبي ميلان السابقين جياكومو بونافنتورا وتيموي باكايوكو.

أما على الجانب الآخر، يتواجد نجم يوفنتوس الأسبق ميراليم بيانيتش ولاعب الشارقة السابق، هو الآخر دون نادٍ حاليا، بعدما انتهى عقده مع سسكا موسكو.

وتضم القائمة كذلك أسماء تألق بعضها فوق ملاعب الكالتشيو مثل: لورينزو إنسيني، ستيفانو سينسي، سيموني فيردي، إضافة إلى الحارس أليسو كرانيّو، وجيرارد دولوفيو، وروي باتريسيو، وماريو روي، بجانب داركو لازوفيتش، ماتيا دي تشيليو، فيكتور كوفالينكو، كوفي دجيدجي وإسحاق سكسيس، وتؤكد القائمة أن السوق المجانية ما زالت قادرة على تقديم حلول قوية للأندية الباحثة عن تدعيم صفوفها بتكلفة منخفضة.