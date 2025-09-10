الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مانشستر سيتي يترقب عودة مرموش لتقييم إصابة الركبة

مانشستر سيتي يترقب عودة مرموش لتقييم إصابة الركبة
10 سبتمبر 2025 10:16

واجادوجو (أ ب)
تعرّض عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع المنتخب المصري في مباراته أمام منتخب بوركينا فاسو، أمس الثلاثاء، في مباراة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك.
وتعرّض مرموش، الذي انضم لفريق مانشستر سيتي قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني في يناير الماضي، للإصابة في المباراة، وتم استبداله قبل الدقيقة العاشرة.
وسيتم تقييم حالة مرموش «26 عاماً» في مانشستر سيتي قبل خوض مباراة ديربي مدينة مانشستر يوم الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز. وكان مرموش شارك أساسياً في آخر مباراتين لفريق مانشستر سيتي، بقيادة مدربه جوسيب جوارديولا، لكنه شارك بديلاً في المباراة الأولى للفريق هذا الموسم أمام وولفرهامبتون.

