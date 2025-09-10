الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

توخيل سعيد بالعمل الجماعي في الأسبوع الرائع

توخيل سعيد بالعمل الجماعي في الأسبوع الرائع
10 سبتمبر 2025 10:24

بلجراد (د ب أ)

قال توماس توخيل إن فوز إنجلترا المذهل 5/ صفر على صربيا كان «تجسيداً خالصاً للعمل الجماعي»، حيث اقترب فريقه خطوة عملاقة نحو التأهل إلى كأس العالم 2026، وأظهر أخيراً ما هو قادر على تقديمه.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المنتخب الإنجليزي بدأ الطريق نحو البطولة، التي تقام الصيف المقبل في أميركا وكندا والمكسيك، بتحقيق أربع انتصارات، ولكنه لم يقدم العروض المنتظرة منه كما ازدادت الانتقادات الموجهة للفريق، بعد الفوز الباهت 2/ صفر على أندورا يوم السبت الماضي.
وترك توخيل برمينجهام، وهو يريد أن يثبت المنتخب الإنجليزي نفسه في بلجراد، وقد فعل لاعبوه ذلك بأسلوب رائع، حيث قال:«كنا أقوياء للغاية. أعتقد أن هذا كان تجسيداً خالصاً للعمل الجماعي. ساعدنا بعضنا، كانت لدينا الكثافة المطلوبة في اللحظات المناسبة». وأضاف:«بذلنا الجهد حتى لا نسمح لفريق قوي على أرضه بتسديدة واحدة على المرمى. إذا أردت أن تحقق ذلك، فعليك أن تدعم زملاؤك، وأن تلعب بانضباط، وتحافظ على الكثافة طوال المباراة».
وأكد:«هذا ما قمنا به، واللاعبون أدوا بشكل ممتاز، لذا فإن الفضل الكامل يعود إلى الفريق. قلت لكم من البداية قضينا أسبوعاً رائعاً من البداية إلى النهاية، وكانت هذه المباراة دليلاً على ذلك». وبهذا الفوز، ابتعد المنتخب الإنجليزي بصدارة ترتيب المجموعة الحادية عشرة بفارق سبع نقاط عن منتخب ألبانيا، صاحب المركز الثاني، مع تبقي ثلاث مباريات.
وقال توخيل:«لا يوجد أبداً أداءً مثالياً، ولكن بالنسبة لمباراة اليوم، كان الأداء جيداً للغاية». وأضاف:«سعيد فقط من أجل اللاعبين، لأنهم تمكنوا من إظهار قدراتهم للجماهير، الذين كانوا رائعين بالمناسبة، ولكم أنتم ولجماهيرنا في الوطن، وكيف عمل هذا الفريق معاً وكان متماسكاً خلال هذا المعسكر». ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع ويلز في مباراة ودية، كما سيواجه منتخب لاتفيا في التصفيات المؤهلة للمونديال في أكتوبر المقبل.

